Не у Львові: де народився Станіслав Людкевич і чим видатна його мала батьківщина

Станіслав Людкевич – видатний український композитор, музикознавець, фольклорист та педагог. І багато хто думає, що народився той у Львові.

Але це не так – малою батьківщиною Людкевича є місто Ярослав, нині розташоване у Польщі. Завдяки матеріалам порталу turystyka.jaroslaw.pl розповідаємо про нього докладніше.

У якому місті Польщі народився композитор Станіслав Людкевич і чим воно цікаве?

Станіслав Людкевич народився 24 січня 1879 року – і не у Львові, де пізніше жив і творив, а у місті Ярослав, як зазначає csamm.archives.gov.ua. Це давнє містечко на Підкарпатті, на лівому березі річки Сян, за 130 приблизно кілометрів від Львова. І сьогодні воно перебуває у складі Польщі.​

Людкевич народився у Долішньо-Лежайському передмісті Ярослава у сім'ї вчителів. Його батько був директором народної школи – нині це Початкова школа №7 у Przedmieście Dolnoleżajskie, де у холі встановлена меморіальна дошка на честь композитора. Саме батько, який дуже любив музику, прищепив синові любов до мистецтва.​

У Ярославі Станіслав провів юнацькі роки, навчався у школі та гімназії. А от вже у 1897 році він вступив на філософський факультет Львівського університету, де й розпочав свій шлях до вершин української музичної культури.​

Що ж цікавого варто знати про Ярослав? Це давнє місто, засноване великим князем Русі Ярославом Мудрим. Власне, той заснував багато міст і містечок, і щонайменше чотири назвав на свою честь – два Юр'єва (Юрій – християнське ім'я князя) та два Ярослава.​

Із середини XIV століття місто Ярослав увійшло до складу Польщі. У 1361 році польський король Казимир Великий надав йому магдебурзьке право, тим часом місто розбудовувалося навколо ринкової площі.​ І хоч його неодноразово руйнували – турки, волохи, шведи та козаки, – місто завжди відроджувалося.

У XVI – XVII століттях Ярослав був у власності українських князів Острозьких. Завдяки гарному розташуванню на перехресті торгових шляхів, місто активно розвивалося. З'явилося й чимало цікавих архітектурних пам'яток.

Сьогодні Ярослав – туристичне місто, яке вражає відвідувачів. Виділяються площа Ринок з міською ратушею (неоренесансова мурована будівля XVІI століття у стилі бароко), Колегіат Божого Тіла, греко-католицька катедра Преображення та численні кам'яниці.​

З Ярослава вийшло чимало відомих українців. Крім Станіслава Людкевича, це Роман Кудлик, Антін Дербіш, Юліан Головінський, Роман Мицик та інші. Місто зберегло спільну спадщину поляків та українців, символізуючи багатовікові культурні зв'язки народів.

