Но это не так – малой родиной Людкевича является город Ярослав, ныне расположенный в Польше. Благодаря материалам портала turystyka.jaroslaw.pl рассказываем о нем подробнее.

В каком городе Польши родился композитор Станислав Людкевич и чем он интересен?

Станислав Людкевич родился 24 января 1879 года – и не во Львове, где позже жил и творил, а в городе Ярослав, как отмечает csamm.archives.gov.ua. Это древний городок на Подкарпатье, на левом берегу реки Сян, в 130 примерно километрах от Львова. И сегодня он находится в составе Польши.

Людкевич родился в Долишньо-Лежайском пригороде Ярослава в семье учителей. Его отец был директором народной школы – сейчас это Начальная школа №7 в Przedmieście Dolnoleżajskie, где в холле установлена мемориальная доска в честь композитора. Именно отец, который очень любил музыку, привил сыну любовь к искусству.

В Ярославе Станислав провел юношеские годы, учился в школе и гимназии. А вот уже в 1897 году он поступил на философский факультет Львовского университета, где и начал свой путь к вершинам украинской музыкальной культуры.

Что же интересного стоит знать о Ярославе? Это древний город, основанный великим князем Руси Ярославом Мудрым. Собственно, тот основал много городов и городков, и по меньшей мере четыре назвал в свою честь – два Юрьева (Юрий – христианское имя князя) и два Ярослава.

С середины XIV века город Ярослав вошел в состав Польши. В 1361 году польский король Казимир Великий предоставил ему магдебургское право, тем временем город развивался вокруг рыночной площади. И хотя его неоднократно разрушали – турки, валахи, шведы и казаки, – город всегда возрождался.

В XVI – XVII веках Ярослав был в собственности украинских князей Острожских. Благодаря хорошему расположению на перекрестке торговых путей, город активно развивался. Появилось и немало интересных архитектурных памятников.

Сегодня Ярослав – туристический город, который поражает посетителей. Выделяются площадь Рынок с городской ратушей (неоренессансовое каменное здание XVI века в стиле барокко), Коллегиат Божьего Тела, греко-католический собор Преображения и многочисленные каменные дома.

Из Ярослава вышло немало известных украинцев. Кроме Станислава Людкевича, это Роман Кудлик, Антин Дербиш, Юлиан Головинский, Роман Мицик и другие. Город сохранил общее наследие поляков и украинцев, символизируя многовековые культурные связи народов.

