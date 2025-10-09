У Польщі традиції та релігія переплітаються з сучасним стилем життя. Про те, що може здивувати українців у цій країні, 24 Канал розповідає з посиланням на In Poland.

Які факти про Польщу можуть здивувати українців?

Церковний шлюб замість РАЦСу. Коли поляки вирішують одружитися, то не поспішають у державні установи. Щоб укласти шлюб, достатньо повінчатися у костелі. Церковний шлюб має таку ж саму юридичну силу, як і цивільний.

Зимовий смог. Якщо ви вперше збираєтеся у Польщу, то зимою краще не їхати. Через старі системи опалення польські міста оповиває смог, який погіршує видимість.

Борщ з кавового автомата. У Польщі борщ можна замовити прямо з апарата, який робить каву. Автомат наллє його у паперовий стаканчик. На смак цей борщ дуже відрізняється від українського – це радше просто буряковий відвар. Але спробувати все одно цікаво.

Любов до тварин. У Польщі практично немає безпритульних тварин. Собак та котиків, які опинилися на вулиці, лікують, роблять щеплення і шукають їм нових господарів. Влітку біля магазинів і ресторанів для тварин ставлять миски з водою, щоб вони не страждали від спраги.

Гучні сирени. Пожежні машини, автомобілі швидкої чи поліції дуже гучно вмикають сирени. У такий спосіб вони не лише попереджають водіїв, щоб ті дали дорогу, а й нагадують громадянам, куди йдуть їхні податки.

Ніяких торгових центрів у неділю. Кілька років тому у Польщі запровадили закон, який забороняє магазинам і торговим центрам працювати у неділю. Поляки дуже релігійні, тож у неділю ходять у костел і проводять час з рідними.

Довідка. За даними видання "Я в Польщі", торгівля у неділю заборонена, щоб забезпечити для працівників відпочинок і можливість провести час з рідними. Є лише декілька неділь у році, у які закон дозволяє працювати. Крім того, у неділю не зачиняються магазини Żabka, Stokrotka, Express, аптеки, автозаправні станції і ті магазини, де за прилавком стоїть власник.



Цікаві факти про Польщу / Фото Caio, Pexels

Кіно без дубляжу. У польських кінотеатрах майже всі фільми показують мовою оригіналу з польськими субтитрами. Дублюють лише мультики і дитячі фільми.

Дешеві подорожі. Поляки люблять подорожувати як своєю країною, так і закордоном. Через це у Польщі часто є акції на автобусні та залізничні квитки. Водночас авіаперельоти компаніями-лоукостами можуть коштувати навіть від 1 євро.

Польська кухня дуже ситна. У ресторанах польської кухні порції дуже великі, а самі страви – ситні. Тут готують тушковану свинину в пиві, голубці, пельмені з м'ясом і грибами, рульку, фляки тощо. Голодним з польського ресторану точно ніхто не вийде.

Зверніть увагу! Обов'язково спробуйте польський журек – вершковий суп з копченостями та яйцями. Його готують на заквасці і часто подають у хлібному горщику. А якщо хочете приготувати його вдома – ось рецепт.

Свята – час для родини. Якщо плануєте поїздку у Польщу у період свят, то врахуйте, що багато закладів будуть зачиненим. Цей час поляки проводять з рідними, тож кафе закриваються, а вулиці порожніють.