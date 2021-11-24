США з січня введуть нові вимоги для в'їзду: що зміниться

З січня 2022 року США впускатимуть на свою територію лише вакцинованих. Правила стосуватимуться нерезидентів Сполучених Штатів, які перетинають сухопутні кордони.

Передусім мовиться про водіїв вантажівок, офіційних представників інших країн. Повну вакцинацію від коронавірусу нерезиденти мають пройти станом на 22 січня.

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Правила щодо повної вакцинації не стосуються громадян США

Попередньо цей крок Білий дім розглянув у жовтні. Таким чином будуть однакові правила щодо перетину кордону для усіх резидентів, адже вже з листопада США впускають на свою територію лише повністю вакцинованих туристів.

Американські громадяни та люди з посвідкою на постійне проживання можуть перетинати кордон незалежно від статусу вакцинації. Проте на них чекають численні перешкоди – такі як тестування.

Водії вантажівок негативно відреагували на рішення

Незважаючи на те, що дію нових правил відтермінували на 2 місяці, вантажоперевізники США ним неабияк незадоволені. Норіта Тейлор, представниця Асоціації незалежних водіїв власників і операторів вантажівок, каже, що це змушує досвідчених далекобійників вийти з бізнесу.

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Коротко про правила подорожей до США:

США 8 листопада відкрили кордони для мандрівників з 30 країн.

У країну можуть потрапити лише вакциновані туристи.

При цьому щеплення має відбутись препаратами, затвердженими ВООЗ.

Заборона на в'їзд тривала близько 20 місяців.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань, близько 47 мільйонів дорослих у США залишаються невакцинованими.