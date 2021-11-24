Передусім мовиться про водіїв вантажівок, офіційних представників інших країн. Повну вакцинацію від коронавірусу нерезиденти мають пройти станом на 22 січня.
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Правила щодо повної вакцинації не стосуються громадян США
Попередньо цей крок Білий дім розглянув у жовтні. Таким чином будуть однакові правила щодо перетину кордону для усіх резидентів, адже вже з листопада США впускають на свою територію лише повністю вакцинованих туристів.
Американські громадяни та люди з посвідкою на постійне проживання можуть перетинати кордон незалежно від статусу вакцинації. Проте на них чекають численні перешкоди – такі як тестування.
Водії вантажівок негативно відреагували на рішення
Незважаючи на те, що дію нових правил відтермінували на 2 місяці, вантажоперевізники США ним неабияк незадоволені. Норіта Тейлор, представниця Асоціації незалежних водіїв власників і операторів вантажівок, каже, що це змушує досвідчених далекобійників вийти з бізнесу.
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Коротко про правила подорожей до США:
- США 8 листопада відкрили кордони для мандрівників з 30 країн.
- У країну можуть потрапити лише вакциновані туристи.
- При цьому щеплення має відбутись препаратами, затвердженими ВООЗ.
- Заборона на в'їзд тривала близько 20 місяців.