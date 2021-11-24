Передусім мовиться про водіїв вантажівок, офіційних представників інших країн. Повну вакцинацію від коронавірусу нерезиденти мають пройти станом на 22 січня.

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Правила щодо повної вакцинації не стосуються громадян США

Попередньо цей крок Білий дім розглянув у жовтні. Таким чином будуть однакові правила щодо перетину кордону для усіх резидентів, адже вже з листопада США впускають на свою територію лише повністю вакцинованих туристів.

Американські громадяни та люди з посвідкою на постійне проживання можуть перетинати кордон незалежно від статусу вакцинації. Проте на них чекають численні перешкоди – такі як тестування.

Водії вантажівок негативно відреагували на рішення

Незважаючи на те, що дію нових правил відтермінували на 2 місяці, вантажоперевізники США ним неабияк незадоволені. Норіта Тейлор, представниця Асоціації незалежних водіїв власників і операторів вантажівок, каже, що це змушує досвідчених далекобійників вийти з бізнесу.

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Зверніть увагу! За даними Центру контролю та профілактики захворювань, близько 47 мільйонів дорослих у США залишаються невакцинованими.

Коротко про правила подорожей до США: