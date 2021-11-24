Прежде всего речь идет о водителях грузовиков, официальных представителях других стран. Полную вакцинацию от коронавируса нерезиденты должны пройти по состоянию на 22 января.
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Правила о полной вакцинации не касаются граждан США
Предварительно этот шаг Белый дом рассмотрел в октябре. Таким образом, будут одинаковые правила пересечения границы для всех резидентов, ведь уже с ноября США впускают на свою территорию только полностью вакцинированных туристов.
Американские граждане и люди с видом на постоянное проживание могут пересекать границу независимо от статуса вакцинации. Однако их ждут многочисленные препятствия – такие, как тестирование.
Водители грузовиков отрицательно отреагировали на решение
Несмотря на то, что действие новых правил отсрочили на 2 месяца, грузоперевозчики США им очень недовольны. Норита Тейлор, представитель Ассоциации независимых водителей владельцев и операторов грузовиков, говорит, что это заставляет опытных дальнобойщиков выйти из бизнеса.
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Коротко о правилах путешествий в США:
- США 8 ноября открыли границы для путешественников из 30 стран.
- В страну могут попасть только вакцинированные туристы.
- При этом прививка должна быть препаратами, утвержденными ВОЗ.
- Запрет на въезд длился около 20 месяцев.