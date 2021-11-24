Прежде всего речь идет о водителях грузовиков, официальных представителях других стран. Полную вакцинацию от коронавируса нерезиденты должны пройти по состоянию на 22 января.

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Правила о полной вакцинации не касаются граждан США

Предварительно этот шаг Белый дом рассмотрел в октябре. Таким образом, будут одинаковые правила пересечения границы для всех резидентов, ведь уже с ноября США впускают на свою территорию только полностью вакцинированных туристов.

Американские граждане и люди с видом на постоянное проживание могут пересекать границу независимо от статуса вакцинации. Однако их ждут многочисленные препятствия – такие, как тестирование.

Водители грузовиков отрицательно отреагировали на решение

Несмотря на то, что действие новых правил отсрочили на 2 месяца, грузоперевозчики США им очень недовольны. Норита Тейлор, представитель Ассоциации независимых водителей владельцев и операторов грузовиков, говорит, что это заставляет опытных дальнобойщиков выйти из бизнеса.

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Обратите внимание! По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 47 миллионов взрослых в США остаются невакцинированными.

Коротко о правилах путешествий в США: