Так, с 22 ноября, попасть в большинство общественных мест можно только с паспортом вакцинации.

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Греция вводит новые COVID-ограничения для невакцинированных

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что план Кабмина состоит в том, чтобы сделать "Рождество в этом году лучше, чем в прошлом".

Нововведения означают, что невакцинированные больше не будут иметь доступ к закрытым заведениям, в частности кинотеатрам, музеям, спортивным клубам, даже предъявив отрицательный результат теста на COVID.

Непривитые больше не смогут посещать закрытые общественные места, даже если у них отрицательный тест на коронавирус. Сегодня людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы,

– заявил Кириакос Мицотакис.

В то же время глава правительства добавил, что невакцинированных прихожан будут допускать к церковным богослужениям только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Мицотакис также сообщил, что справка о прививках для вакцинированных лиц в возрасте от 60 лет утрачивает силу через семь месяцев после введения вакцины. Поэтому этой возрастной группе будет предоставлен месяц для ревакцинации.

Кроме того, в государственном и частном секторах будет применяться поэтапное рабочее время. Такое решение было принято во избежание переполненности, особенно в часы пик и в общественном транспорте.

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