Так, з 22 листопада, потрапити до більшості громадських місць можна лише із паспортом вакцинації.

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Греція запроваджує нові COVID-обмеження для невакцинованих

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підкреслив, що план Кабміну полягає у тому, щоб зробити "Різдво цього року кращим, ніж минулого".

Нововведення означають, що невакциновані більше не матимуть доступу до закритих закладів, зокрема кінотеатрів, музеїв, спортивних клубів, навіть пред'явивши негативний результат тесту на COVID.

Нещеплені більше не зможуть відвідувати закриті громадські місця, навіть якщо у них негативний тест на коронавірус. Сьогодні людям без щеплення заборонено відвідувати лише ресторани, кафе, бари та нічні клуби,

– заявив Кіріакос Міцотакіс.

Водночас глава уряду додав, що невакцинованих парафіян допускатимуть до церковних богослужінь лише при наявності негативного ПЛР-тесту.

Міцотакіс також повідомив, що довідка про щеплення для вакцинованих осіб віком від 60 років втрачає чинність через сім місяців після введення вакцини. Тому цій віковій групі буде надано місяць для ревакцинації.

Крім того, у державному та приватному секторах застосовуватиметься поетапний робочий час. Таке рішення було прийнято задля уникнення переповненості, особливо в години пік і в громадському транспорті.

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