Якщо ви не шанувальник відпочинку All inclusive – плануйте подорож самостійно. У цьому вам допоможуть додатки, які не лише спланують маршрут, а й суттєво зекономлять витрати.

Travel24 склав для вас список найкращих додатків для планування подорожі.

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Kiwi.com

Якщо ви знаєте, куди хотіли б відправитися – скористайтесь додатком KIWI. Він може не лише скласти вам складний маршрут, а й підібрати його таким чином, щоб ви могли зекономити якомога більше грошей. Використовуйте KIWI винятково для того, аби дізнатися, куди та за скільки можна злітати.



Kiwi.com

Skyscanner

Ще один відмінний додаток, який дозволить за лічені секунди знайти дешеві квитки в ті напрямки, які вас цікавлять. За аналогом з KIWI тут можна як просто вибирати напрямки, так і будувати складні маршрути.



Skyscanner

Ryinair ТА Wizz Air

Це два додатки від однойменних компаній-лоукостерів, які повинні бути на ваших смартфонах, і це не обговорюється. Якщо генератори – не ваше, і ви хочете самостійно оглянути ситуацію з цінами та напрямками – сміливо копирсайтеся у програмі. Перевагами цих додатків є: ціни такі, як на сайті.



Wizz Air

FlixBus

Це лоукостерний автобусний перевізник, який здійснює поїздки майже по всій Європі. Зокрема, він курсує і з України. Тому, якщо ви плануєте пересуватися між містами Європи – загляньте в додаток, адже з імовірністю у 90% ви знайдете там найдешевше рішення, яке дозволить мандрувати не за всі гроші світу.



FlixBus

Airbnb

Це сервіс, за допомогою якого власники здають в оренду свої помешкання. Якщо користуватися знижками та промокодами, то можна орендувати розкішні квартири або й цілі вілли за смішні гроші. Але будьте обережні, адже орендодавці можуть банально обманювати. Щоб уникнути цього – читайте коментарі.



Airbnb

MAPS.ME

Це один з найнеобхідніших додатків. Головне завдання – попередньо завантажити карти та поставити позначки тих місць, які хочете відвідати. Також тут є готові маршрут, ними можна ходити та вивчати незнайомі місцини.



MAPS.ME

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Sleeping in airports

І хоч це не додаток, а звичайний сайт, – його ви просто зобов'язані тримати в закладках. Для того, щоб дізнатися, чи не зачиняється на ніч аеропорт, в якому ви планували переночувати. Також тут можна знайти іншу корисну інформацію, яка може полегшити вам перебування в аеропорту.



Sleeping in airports

Встановлюйте їх та готуйтесь до мандрівки!