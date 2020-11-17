Если вы не поклонник отдыха All inclusive – планируйте путешествие самостоятельно. В этом вам помогут приложения, которые не только спланируют маршрут, но и существенно сэкономят расходы.

Travel24 составил для вас список лучших приложений для планирования путешествия.

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Kiwi.com

Если вы знаете, куда хотели бы отправиться – воспользуйтесь приложением KIWI. Оно может не только составить вам сложный маршрут, но и подобрать его таким образом, чтобы вы могли сэкономить как можно больше денег. Используйте KIWI исключительно для того, чтобы узнать, куда и за сколько можно слетать.



Kiwi.com

Skyscanner

Еще одно отличное приложение, которое позволит в считанные секунды найти дешевые билеты в те направления, что вас интересуют. По аналогии с KIWI здесь можно как просто выбирать направления, так и строить сложные маршруты.



Skyscanner

Ryinair ТА Wizz Air

Это два приложения от одноименных компаний-лоукостеров, которые должны быть на ваших смартфонах, и это не обсуждается. Если генераторы – не для вас, и вы хотите самостоятельно осмотреть ситуацию с ценами и направлениям – смело ройтесь в программе. Преимуществами этих приложений являются: цены такие, как на сайте.



Wizz Air

FlixBus

Это лоукостерний автобусный перевозчик, который осуществляет поездки почти по всей Европе. В частности, он курсирует из Украины. Поэтому, если вы планируете передвигаться между городами Европы – загляните в приложение, ведь с вероятностью в 90% вы найдете там дешевое решение, которое позволит путешествовать не за все деньги мира.



FlixBus

Airbnb

Это сервис, с помощью которого владельцы сдают в аренду свои помещения. Если пользоваться скидками и промокодами, то можно арендовать роскошные квартиры или же целые виллы за смешные деньги. Но будьте осторожны, ведь арендодатели могут банально обманывать. Чтобы избежать этого – читайте комментарии.



Airbnb

MAPS.ME

Это одно из самых необходимых приложений. Главная задача – предварительно загрузить карты и поставить отметки тех мест, которые хотите посетить. Также здесь есть готовые маршруты, ими можно ходить и изучать незнакомые места.



MAPS.ME

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Sleeping in airports

И хотя это не приложение, а обычный сайт – его вы просто обязаны держать в закладках. Для того чтобы узнать, не закрывается ли на ночь аэропорт, в котором вы планировали переночевать. Также здесь можно найти другую полезную информацию, которая может облегчить вам пребывание в аэропорту.



Sleeping in airports

Устанавливайте их и готовьтесь к путешествию!