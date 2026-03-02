Мало хто знає, але на Закарпатті була справжня соляна піраміда

Цей унікальний підземний обеліск вражав відвідувачів не менше за єгипетську піраміду Хеопса. Справжню соляну піраміду звели у шахті Куніґунда на Закарпатті.

Розташована вона була у Солотвині, але, на жаль, до сьогодні не збереглася. З посиланням на goloskarpat.info розповідаємо про це докладніше.

Закарпаття мало підземну соляну піраміду у шахті Куніґунда: що з нею сталося?

Величезну соляну піраміду біля Солотвина на Закарпатті звели під склепінням шахти Куніґунда у 1896 році. Це зробили на честь так званого "Міленіуму" – тисячоліття приходу угорських племен у Тисо-Дунайську низовину.

На території Солотвина вже у XIII столітті добували сіль у цій шахті. Кунігунда її назвали на честь дочки угорського короля Бели IV. За легендою, як зазначає guide.karpaty.ua, та кинула свій перстень в одну зі солотвинських шахт, а потім цю прикрасу знайшли у соляній шахті під Краковом, коли жінка вже була королевою.

Розробку солі вели тут на глибині до 167 метрів, а щорічний видобуток сягав 100 тисяч тонн. Правду кажучи, піраміду навіть не будували – її "вивільняли", коли солекопи поглиблювали шахту та вирізали з цілісного соляного масиву цей дивовижний монумент.

Але диво простояло недовго. Вже у 1902 році на місці частини шахти виникло карстове провалля діаметром у 60 метрів і 20 завглибшки, відтак почалося затоплення копалень. Легендарна Велика соляна піраміда згинула, а проте, може, й нема в тім біди.

Адже на місці затопленої шахти виникло популярне нині соляне озеро Куніґунда. Це найбільша рекреаційна водойма Солотвина з площею у 800 квадратних метрів і глибиною від 1 до 8 метрів. Озеро стало чи не аналогом Мертвого моря за мінералізацією води та з концентрацією солей 146 – 150 проміле.

Завдяки цьому вода в озері має таку високу щільність, що дозволяє людині легко триматися на поверхні без жодних зусиль. Купання тут абсолютно безпечне навіть для дітей, а солона вода краще прогрівається на Сонці, тож практично завжди тепла.

На жаль, вода і зараз розмиває величезні пустоти під селищем, і ґрунт провалюється. Тож спускатися глибоко під землю не є безпечно, а от відпочивати на поверхні – цілком.

