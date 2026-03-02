Мало хто знає, але на Закарпатті була справжня соляна піраміда
- Соляну піраміду у шахті Куніґунда на Закарпатті звели в 1896 році, але вона зникла через карстове провалля і затоплення у 1902 році.
- На місці затопленої шахти виникло соляне озеро Куніґунда, яке стало популярною рекреаційною зоною, схожою на Мертве море.
Цей унікальний підземний обеліск вражав відвідувачів не менше за єгипетську піраміду Хеопса. Справжню соляну піраміду звели у шахті Куніґунда на Закарпатті.
Розташована вона була у Солотвині, але, на жаль, до сьогодні не збереглася. З посиланням на goloskarpat.info розповідаємо про це докладніше.
Закарпаття мало підземну соляну піраміду у шахті Куніґунда: що з нею сталося?
Величезну соляну піраміду біля Солотвина на Закарпатті звели під склепінням шахти Куніґунда у 1896 році. Це зробили на честь так званого "Міленіуму" – тисячоліття приходу угорських племен у Тисо-Дунайську низовину.
На території Солотвина вже у XIII столітті добували сіль у цій шахті. Кунігунда її назвали на честь дочки угорського короля Бели IV. За легендою, як зазначає guide.karpaty.ua, та кинула свій перстень в одну зі солотвинських шахт, а потім цю прикрасу знайшли у соляній шахті під Краковом, коли жінка вже була королевою.
Розробку солі вели тут на глибині до 167 метрів, а щорічний видобуток сягав 100 тисяч тонн. Правду кажучи, піраміду навіть не будували – її "вивільняли", коли солекопи поглиблювали шахту та вирізали з цілісного соляного масиву цей дивовижний монумент.
Але диво простояло недовго. Вже у 1902 році на місці частини шахти виникло карстове провалля діаметром у 60 метрів і 20 завглибшки, відтак почалося затоплення копалень. Легендарна Велика соляна піраміда згинула, а проте, може, й нема в тім біди.
Як відпочивають сьогодні у Солотвині та на озері Куніґунда: дивіться відео familyfromukraine2402
Адже на місці затопленої шахти виникло популярне нині соляне озеро Куніґунда. Це найбільша рекреаційна водойма Солотвина з площею у 800 квадратних метрів і глибиною від 1 до 8 метрів. Озеро стало чи не аналогом Мертвого моря за мінералізацією води та з концентрацією солей 146 – 150 проміле.
Завдяки цьому вода в озері має таку високу щільність, що дозволяє людині легко триматися на поверхні без жодних зусиль. Купання тут абсолютно безпечне навіть для дітей, а солона вода краще прогрівається на Сонці, тож практично завжди тепла.
На жаль, вода і зараз розмиває величезні пустоти під селищем, і ґрунт провалюється. Тож спускатися глибоко під землю не є безпечно, а от відпочивати на поверхні – цілком.
Які ще цікаві локації Закарпаття варто відвідати кожному?
Берегове славиться як всеукраїнська столиця виноробства завдяки неперевершеному на смак вину та понад 70 сортам винограду, які вирощують тільки тут. А ще там працюють активні термальні комплекси з сезоном купання цілий рік, де теплі води багаті мінералами та біологічно активними компонентами.
Свалява – курорт з особливим мікрокліматом, де Свалявська долина з одного боку оточена гірськими хребтами, що захищають від північних вітрів, а з іншого залита сонцем. Околиці тут багаті джерелами лужно-вуглекислих вод, тож і функціонують найвідоміші санаторії Закарпаття.
Часті питання
Що сталося з соляною пірамідою у шахті Куніґунда?
Соляна піраміда у шахті Куніґунда була зруйнована внаслідок карстового провалля у 1902 році, це призвело до затоплення копалень і зникнення піраміди.
Яке значення мало створення соляної піраміди?
Соляна піраміда була створена на честь тисячоліття приходу угорських племен у Тисо-Дунайську низовину, це був символічний монумент, вирізаний з цілісного соляного масиву.
Що сталося на місці затопленої шахти Куніґунда?
На місці затопленої шахти Куніґунда утворилося соляне озеро, яке стало популярним місцем відпочинку та є аналогом Мертвого моря за мінералізацією води.