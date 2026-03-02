Расположена она была в Солотвине, но, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Со ссылкой на goloskarpat.info рассказываем об этом подробнее.

Закарпатье имело подземную соляную пирамиду в шахте Кунигунда: что с ней произошло?

Огромную соляную пирамиду возле Солотвино на Закарпатье возвели под сводом шахты Кунигунда в 1896 году. Это сделали в честь так называемого "Миллениума" – тысячелетия прихода венгерских племен в Тисо-Дунайскую низменность.

На территории Солотвино уже в XIII веке добывали соль в этой шахте. Кунигунда ее назвали в честь дочери венгерского короля Белы IV. По легенде, как отмечает guide.karpaty.ua, та бросила свой перстень в одну из солотвинских шахт, а потом это украшение нашли в соляной шахте под Краковом, когда женщина уже была королевой.

Соль разрабатывали здесь на глубине до 167 метров, а ежегодная добыча достигала 100 тысяч тонн. По правде говоря, пирамиду даже не строили – ее "высвобождали", когда солекопы углубляли шахту и вырезали из цельного соляного массива этот удивительный монумент.

Но чудо простояло недолго. Уже в 1902 году на месте части шахты возникла карстовая пропасть диаметром в 60 метров и 20 глубиной, затем началось затопление рудников. Легендарная Большая соляная пирамида погибла, однако, может, и нет в том беды.

Ведь на месте затопленной шахты возникло популярное ныне соляное озеро Кунигунда. Это самый большой рекреационный водоем Солотвино с площадью в 800 квадратных метров и глубиной от 1 до 8 метров. Озеро стало едва ли не аналогом Мертвого моря по минерализации воды и с концентрацией солей 146 – 150 промилле.

Благодаря этому вода в озере имеет такую высокую плотность, что позволяет человеку легко держаться на поверхности без всяких усилий. Купание здесь абсолютно безопасно даже для детей, а соленая вода лучше прогревается на Солнце, поэтому практически всегда теплая.

К сожалению, вода и сейчас размывает огромные пустоты под поселком, и грунт проваливается. Поэтому спускаться глубоко под землю не безопасно, а вот отдыхать на поверхности – вполне.

