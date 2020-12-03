Відома українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька дарма часу не втрачала на карантині – відкривала для себе нові куточки рідної країни.

Як з'ясував Travel24, у Соломії є улюблені світлини з мандрів Україною, якими вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

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Наша Україна така гарна, що хочеться показати її всьому світу! Особливо, коли тривають карантинні обмеження і подорожувати не так просто... Завантажила свої улюблені світлини з моїх поїздок #МандриЗСоломією!, – написала телеведуча.

Зокрема, вона поділилася фото-спогадами з Рожевого озера на Херсонщині, Карпат і улюбленого Львова. А також закликала й читачів ділитися своїми знімками.

Улюблені світлини Соломії з мандрів Україною

Яремче – знаменитий курорт в Карпатах

Яремче відоме чистим гірським кліматом. Це унікальна територія, яка знаходиться в межах Карпатського національного біосферного заповідника, тому околиці міста вражають своєю красою та чистотою.



Яремче / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці у Львові

Комплекс Вірменського собору – це один із найдавніших і найсамобутніших ансамблів у багатій архітектурній спадщині Львова. Його будівництво тривало у 1363 – 1370 роках на кошти багатих купців – Якова з Кафи та Паноса з Гайцараца. Архітектором цього собору був Доринг.



Вірменський собор у Львові / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook



Соломія Вітвіцька з чоловіком в атмосферному Львові / Фото: Соломія Вітвіцька/ Facebook

Сучасний скульптурний парк PARK3020

Це парк майбутнього, який робить свій перший з тисячі кроків в історію. У PARK3020 залучають митців з різних куточків країни, щоб комплексно представити еволюцію та перспективи української скульптури. PARK3020 покликаний дати можливість скульпторам реалізуватися в межах країни й заявити про себе на міжнародній арені, а відвідувачам подарувати новий досвід взаємодії з мистецтвом.



PARK3020 / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook

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Лемурійське озеро

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке нічим не поступається Мертвому морю. Вода в цьому озері настільки насичена солями, що тут ви не потонете – з легкістю можна читати книжку. Також вона дуже збагачена різноманітними мінералами, а саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, значно посилює їх якості. Туристи стверджують, що купання в озері лікує шкіру та суглоби.



Лемурійське озеро / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook

Раніше, в програмі "Світське життя з Катериною Осадчою", Соломія назвала Рожеве озеро – місцем в Україні, яке вразило її найбільше під час подорожей у карантинний період. А ще зізналася, що найчастіше мандрує з подругами.

Мандруйте Україною!