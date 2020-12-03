Відома телеведуча Соломія Вітвіцька показала свої улюблені фото з мандрів Україною
Відома українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька дарма часу не втрачала на карантині – відкривала для себе нові куточки рідної країни.
Як з'ясував Travel24, у Соломії є улюблені світлини з мандрів Україною, якими вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
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Наша Україна така гарна, що хочеться показати її всьому світу! Особливо, коли тривають карантинні обмеження і подорожувати не так просто... Завантажила свої улюблені світлини з моїх поїздок #МандриЗСоломією!, – написала телеведуча.
Зокрема, вона поділилася фото-спогадами з Рожевого озера на Херсонщині, Карпат і улюбленого Львова. А також закликала й читачів ділитися своїми знімками.
Улюблені світлини Соломії з мандрів Україною
Яремче – знаменитий курорт в Карпатах
Яремче відоме чистим гірським кліматом. Це унікальна територія, яка знаходиться в межах Карпатського національного біосферного заповідника, тому околиці міста вражають своєю красою та чистотою.
Яремче / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook
Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці у Львові
Комплекс Вірменського собору – це один із найдавніших і найсамобутніших ансамблів у багатій архітектурній спадщині Львова. Його будівництво тривало у 1363 – 1370 роках на кошти багатих купців – Якова з Кафи та Паноса з Гайцараца. Архітектором цього собору був Доринг.
Вірменський собор у Львові / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook
Соломія Вітвіцька з чоловіком в атмосферному Львові / Фото: Соломія Вітвіцька/ Facebook
Сучасний скульптурний парк PARK3020
Це парк майбутнього, який робить свій перший з тисячі кроків в історію. У PARK3020 залучають митців з різних куточків країни, щоб комплексно представити еволюцію та перспективи української скульптури. PARK3020 покликаний дати можливість скульпторам реалізуватися в межах країни й заявити про себе на міжнародній арені, а відвідувачам подарувати новий досвід взаємодії з мистецтвом.
PARK3020 / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook
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Лемурійське озеро
Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке нічим не поступається Мертвому морю. Вода в цьому озері настільки насичена солями, що тут ви не потонете – з легкістю можна читати книжку. Також вона дуже збагачена різноманітними мінералами, а саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, значно посилює їх якості. Туристи стверджують, що купання в озері лікує шкіру та суглоби.
Лемурійське озеро / Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook
Раніше, в програмі "Світське життя з Катериною Осадчою", Соломія назвала Рожеве озеро – місцем в Україні, яке вразило її найбільше під час подорожей у карантинний період. А ще зізналася, що найчастіше мандрує з подругами.
Мандруйте Україною!
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