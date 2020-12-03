Відома українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька дарма часу не втрачала на карантині – відкривала для себе нові куточки рідної країни.

Как выяснил Travel24, Соломия имеет любимые фотографии из путешествий Украиной, которыми она поделилась на своей странице в Facebook.

Интересно Минифильм о 40 локациях Карпат с высоты: подобных видеороликов в сети нет

Наша Украина такая красивая, что хочется показать ее всему миру! Особенно, когда продолжаются карантинные ограничения и путешествовать не так просто... Загрузила свои любимые фотографии из моих поездок #МандриЗСоломиею!, – написала телеведущая.

В частности, она поделилась фото-воспоминаниями с Розового озера в Херсонской области, Карпат и любимого Львова. А также призвала и читателей делиться своими снимками.

Любимые фото Соломии из странствий Украины

Яремче – знаменитый курорт в Карпатах

Яремче известное чистым горным климатом. Это уникальная территория, которая находится в пределах Карпатского национального биосферного заповедника, поэтому окраины города поражают своей красотой и чистотой.



Яремче / Фото: Соломия Витвицкая / Facebook

Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы во Львове

Комплекс Армянского собора – один из древнейших и самобытных ансамблей в богатом архитектурном наследии Львова. Его строительство продолжалось в 1363 – 1370 годах на средства богатых купцов – Якова из Кафы и Паноса с Гайцараца. Архитектором этого собора был Доринг.



Армянский собор во Львове / Фото: Соломия Витвицкая / Facebook



Соломия Витвицкая с мужем в атмосферном Львове / Фото: Соломия Витвицкая / Facebook

Современный скульптурный парк PARK3020

Это парк будущего, который делает свой первый из тысячи шагов в историю. В PARK3020 привлекают художников из разных уголков страны, чтобы комплексно представить эволюцию и перспективы украинской скульптуры. PARK3020 призван дать возможность скульпторам реализоваться в пределах страны и заявить о себе на международной арене, а посетителям подарить новый опыт взаимодействия с искусством.



PARK3020 / Фото: Соломия Витвицкая / Facebook

​Читайте также Красота и грация: украинка станцевала на коньках на замерзшем Бребенескуле

Лемурийское озеро

Целебное розовое озеро в Херсонской области, которое ничем не уступает Мертвому морю. Вода в этом озере настолько насыщена солями, что здесь вы не утонете – с легкостью можно читать книгу. Также она очень обогащенная различными минералами, а именно эта розовая вода, взаимодействуя с грязями Сиваша, значительно усиливает их качества. Туристы утверждают, что купание в озере лечит кожу и суставы.



Лемурийское озеро / Фото: Соломия Витвицкая / Facebook

Ранее, в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", Соломия назвала Розовое озеро – местом в Украине, которое поразило ее больше всего во время путешествий в карантинный период. А еще призналась, что чаще всего путешествует с подругами.

Путешествуйте Украиной!