Чи пробували Ви легендарні деруни та пекучий гірський бограч, прославлені галушки й дунайські оселедці, різні варіації борщів, пиріжків, печені тощо? Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку цікавих страв української кухні, які варто спробувати. Смакуйте з сім'єю та друзями!

Актуально Невідома Херсонщина: що відвідати туристам, які прагнуть не тільки валятись на пляжі

За дерунами – на Полісся

Раціон північних областей країни відрізняється калорійністю та цікавими поєднаннями складових. Ймовірно, це стало "причиною" розповсюдження та вдосконалення фірмової страви – дерунів. Вони є брендом Полісся, навіть є щорічний фестиваль, на якому можна спробувати цю хрумку та апетитну картопляну страву у різних господинь.

Меню рибальського краю: прямуйте на Південь

Справжній рай українського рибацтва розташований у Вилково. Дніпро, Південний Буг, Дністер і Дунай об'єднують свої сили, саме тому варто спробувати феномен гастрономічної мапи півдня – дунайський оселедець. З них місцеві господині готують понад 20 страв, тож для кожного віднайдеться свій смак!

А от Одеса відома своєю Ца-ца (смажена тюлька), биточками з бичків та рибою-фіш (начинена риба без кісткок).

Полтавська галушка

Це унікальна гастрономічна традиція виключно Полтавщини. Це є неймовірне поєднання повітряного пухкого тіста та начинки або поливки. Не варто плутати з клецками.. Хоча ті, хто хоч раз пробував полтавські галушки – вже ніколи не забуде смак кулінарного шедевра!

Сезонність Східної України

Зважаючи на важкий індустріальний труд та степовий клімат, тут багато страв носять дуже сезонний характер. А кінцевий продукт є оптимально поживним, додавати бадьорості та енергії. Першою стравою влітку тут традиційно пропонують окрошку. Холодний суп, приготований на сироватці або квасі, а "начинкою" є овочі та ковбаса.

Бограч та банош – візитівки кухні на заході країни

Бограч, за традицією, готують на відкритому вогні. Це вважається першою стравою, хоча деякі господині роблять її такої густою та поживною, що й друге можна не подавати. Готують його на жирному бульйоні, з картоплею, перцем, грибами, але все залежить від уподобань господині. А якщо лишаться сили, то після бограчу замовляють банош – традиційну кукурудзяну кашу, що вариться на сметані чи вершках, а заправляється тільки натуральною бринзою і салом.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, бо це авто поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Ним можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Смачної поїздки!