Пробовали ли Вы легендарные драники и жгучий горный бограч, прославленные галушки и дунайские сельди, различные вариации борщей, пирожков, печеные и т.д.? Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку интересных блюд украинской кухни, которые стоит попробовать Наслаждайтесь с семьей и друзьями!

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За дерунами – на Полесье

Рацион северных областей страны отличается калорийностью и интересными сочетаниями составляющих. Вероятно, это стало "причиной" распространение и совершенствование фирменного блюда – драников. Они брендом Полесья, даже есть ежегодный фестиваль, на котором можно попробовать эту хрустящее и аппетитное картофельное блюдо в разных хозяек.

Меню рыболовного края: направляйтесь на юг

Настоящий рай украинского рибаловства расположен в Вилково. Днепр, Южный Буг, Днестр и Дунай объединяют свои силы, поэтому стоит попробовать феномен гастрономической карты юга – дунайскую сельдь. Из нее местные хозяйки готовят более 20 блюд, поэтому для каждого найдется свой вкус!

А вот Одесса известна своей Ца-ца (жареная тюлька), биточками из бычков и рыбой-фиш (начиненная рыба без кисткок).

Полтавские галушки

Это уникальная гастрономическая традиция исключительно Полтавщины. Это невероятное сочетание воздушного рыхлого теста и начинки или поливки. Не стоит путать с клецками.. Хотя те, кто хоть раз пробовал полтавские галушки – уже никогда не забудет вкус кулинарного шедевра!

Сезонность Восточной Украины

Несмотря на тяжелый индустриальный труд и степной климат, здесь много блюд носят очень сезонный характер. А конечный продукт оптимально питательным, добавлять бодрости и энергии. Первым блюдом летом здесь традиционно предлагают окрошку. Холодный суп, приготовленный на сыворотке или квасе, а "начинкой" являются овощи и колбаса.

Бограч и банош – визитки кухни на западе страны

Бограч, по традиции, готовят на открытом огне. Это считается первым блюдом, хотя некоторые хозяйки делают его таким густым и питательным, что и второе можно не подавать. Готовят его на жирном бульоне, с картофелем, перцем, грибами, но все зависит от предпочтений хозяйки. А если останутся силы, то после бограча заказывают банош – традиционную кукурузную кашу, которая варится на сметане или сливках, а заправляется только натуральной брынзой и салом.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будеи SKODA KAMIQ, потому что это авто сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Им можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Вкусной поездки!