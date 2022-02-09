Днями Єврокомісія прийняла нове правило – для країн ЄС свідоцтво про вакцинацію буде дійсне для подорожей протягом 9 місяців. Таке рішення спонукало Словаччину скасувати список країн ризику, пов'язаний з "Омікроном" та умовами для прибулих з них.

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Словаччина спростила умови в'їзду

Так, згідно з новими правилами, повністю вакциновані особи й ті, які перехворіли COVID, звільняються від карантину по прибуттю до Словаччини.

Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 понад 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані – не зобов'язані вирушати на домашній карантин,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, раніше перехворілі особи були вимушені йти на карантин. Також, як і щеплені, вони були зобов'язані реєструватися в системі eHranica. Зараз же реєстрація залишається обов’язковою для невакцинованих осіб.

Щодо карантину для туристів, які не мають сертифікату про вакцинацію або довідки про одужання, то термін скорочується – 5 днів замість 10. Крім того, карантин можна припинити після отримання негативного результату ПЛР-тесту, зробивши його одразу після прибуття до Словаччини.

Зверніть увагу! Австралія прийняла рішення відкрити кордони для іноземних туристів вперше за два роки. Це станеться вже 21 лютого.

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