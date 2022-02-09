На днях Еврокомиссия приняла новое правило – для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительным для путешествий в течение 9 месяцев. Такое решение побудило Словакию отменить список стран риска, связанный с "Омикроном" и условиями прибывших из них.

Читайте также Теперь без теста: Португалия смягчила условия въезда для туристов

Словакия упростила условия въезда

Так, согласно новым правилам, полностью вакцинированные лица и переболевшие COVID освобождаются от карантина по прибытию в Словакию.

С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные – не обязаны отправляться на домашний карантин,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее переболевшие лица были вынуждены идти на карантин. Также, как и привитые, они были обязаны регистрироваться в системе eHranica. Сейчас регистрация остается обязательной для невакцинированных лиц.

Что касается карантина для туристов, не имеющих сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, то срок сокращается – 5 дней вместо 10. Кроме того, карантин можно прекратить после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделав его сразу по прибытии в Словакию.

Обратите внимание! Австралия приняла решение открыть границы для иностранных туристов впервые за два года. Это произойдет уже 21 февраля.

COVID-19 в Словакии: последние данные