SkyUp запустить три нових авіарейси з України до Польщі: дати та ціни

Український лоукостер SkyUp навесні 2021 року планує запустити три нові рейси з України до Польщі – Лодзь та Катовіце.

Джерело: сайт "SkyUp Airlines"

Польоти Київ – Лодзь – Київ здійснюватимуться з 29 березня, Львів – Лодзь – Львів з 30 квітня і з 29 травня Київ – Катовіце – Київ.

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Зокрема, рейси з Києва до міста Лодзь до 25 квітня здійснюватимуться двічі на тиждень – щопонеділка і щоп'ятниці, з 25 квітня – у понеділок, середу, п'ятницю і неділю.

Рейси зі Львова до міста Лодзь здійснюватимуться щопонеділка і п'ятниці, з Києва до Катовіце – у вівторок, четвер і суботу.

Вартість квитків на рейси з України до Польщі

Квитки вже доступні на офіційному сайті skyup.aero: (ціна вказана без багажу)

Київ – Лодзь : від 784 гривень

: від 784 гривень Лодзь – Київ : від 731 гривні

: від 731 гривні Львів – Лодзь : від 642 гривень

: від 642 гривень Лодзь – Львів : від 535 гривень

: від 535 гривень Київ ­– Катовіце : від 812 гривень

: від 812 гривень Катовіце – Київ: від 756 гривень

Раніше ми писали, що Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.