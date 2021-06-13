Лоукостер SkyUp запускає польоти до ще одного туристичного міста в Греції

Українська авіакомпанія SkyUp розширює польотну програму до Греції. З 2 липня стартують рейси за маршрутом Київ – Салоніки – Київ.

Спочатку вирушити на популярний грецький курорт можна буде лише раз на тиждень – щоп'ятниці. Але вже з 13 липня SkyUp додає ще один рейс – щовівторка.

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Як повідомляє авіаперевізник, рейс до Салонік доповнює грецьку програму SkyUp, куди вже можна запланувати поїздку до Корфу й Родосу з Києва, а також до Іракліона з Києва й Одеси.

Вартість авіаквитків

Київ – Салоніки від 1872 гривень

Салоніки – Київ від 1953 гривень

Умови в'їзду до Греції

Тільки 11 червня 2021 року діє спеціальна пропозиція: квиток у обидва кінці можна придбати лише за 99 доларів. Акція діє на всі дати подорожі, за винятком періоду з 20 по 31 серпня 2021 року.

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

За даними Worldometer , станом на 13 червня 2021 року в Греції виявлено 414 636 випадків зараження коронавірусом, з них 12 402 летальних.

Відзначимо, раніше лоукостер заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит.

Також SkyUp планує відкрити прямі рейси між Баку і Львовом з 5 липня. Крім того, авіакомпанія розширює польотну програму і додає маршрути до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.