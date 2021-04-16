Авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків на 15 маршрутів в Європу з України

Українська авіакомпанія SkyUp вилучила з системи бронювання 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Кожен з них планувалося запустити в літньому розкладі 2021 року.

Тепер купити авіаквитки не можна на всі маршрути з аеропорту Бориспіль до Німеччини – Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт. Також продаж закритий на маршрути з Києва до Копенгагена, Стокгольма та Острави.

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Маршрутна мережа зі Львова скоротилася шляхом рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж та Прагу.

Закриття продажів квитків зазвичай відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси. Зараз це може бути через низький попит на маршрути в Європу, оскільки країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для громадян України.

Як повернути кошти?

При скасуванні рейсів SkyUp вже кілька місяців зараховує кошти на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Цей кредит можна використовувати для покупки нових квитків і послуг авіакомпанії.

Також можна вивести гроші назад на карту. Для цього потрібно дочекатися зарахування їх на баланс, а потім через сайт авіакомпанії відправити претензію. Гроші повернуть після її розгляду на карту, з якої оплачувалася квиток.

Якщо пасажир купив квиток в агентській мережі, для уточнення процедури повернення необхідно звернутися в офіс, в якому оформлялося бронювання.

Нагадаємо, раніше SkyUp запустив нову послугу з упакування кількох предметів ручної поклажі в спеціальний пакет або м'яку сумку.

Також український лоукостер влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України.