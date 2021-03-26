SkyUp здійснюватиме польоти на Кіпр з трьох міст України

Джерело:SkyUp Airlines
Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває рейси до столиці Кіпру з Києва, Харкова та Запоріжжя. Перший рейс до Ларнаки запланований на 17 квітня.
З Харкова польоти стартують 1 травня, а з Запоріжжя з 31 травня. Вони здійснюватимуться один – два рази в тиждень.
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Починаючи з травня, плануємо збільшити частоту до чотирьох рейсів на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці й щосуботи, – йдеться в повідомленні.
Також авіакомпанія рекомендує додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку та повернення в Україну напередодні вильоту.
Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.
Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.