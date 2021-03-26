SkyUp здійснюватиме польоти на Кіпр з трьох міст України

Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває рейси до столиці Кіпру з Києва, Харкова та Запоріжжя. Перший рейс до Ларнаки запланований на 17 квітня.

З Харкова польоти стартують 1 травня, а з Запоріжжя з 31 травня. Вони здійснюватимуться один – два рази в тиждень.

Читайте також SkyUp продовжить здійснювати польоти за 10 популярними напрямками серед туристів

Починаючи з травня, плануємо збільшити частоту до чотирьох рейсів на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці й щосуботи, – йдеться в повідомленні.

Вартість квитків

Київ – Ларнака – від 2 203 гривень

– від 2 203 гривень Ларнака – Київ – від 2 367 гривень

– від 2 367 гривень Харків – Ларнака (щовівторка і щосуботи) – від 1 852 гривні

(щовівторка і щосуботи) – від 1 852 гривні Ларнака – Харків – від 1 782 гривні

– від 1 782 гривні Запоріжжя – Ларнака (щопонеділка) – від 2 256 гривень

(щопонеділка) – від 2 256 гривень Ларнака – Запоріжжя – від 2 618 гривень

Також авіакомпанія рекомендує додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку та повернення в Україну напередодні вильоту.

Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.

Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.