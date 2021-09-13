SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до Мадрида
Джерело:пресслужба SkyUp
Столиця Іспанії є одним з найцікавіших міст Європи. Насолодитися атмосферним Мадридом щороку приїжджають мільйони міжнародних туристів.
Тепер така можливість з'явилася і в українських мандрівників. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває рейси з Києва до Мадрида.
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Перший політ за напрямком Київ – Мадрид запланований на 18 жовтня 2021 року.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка й п'ятниці. Вильоти з Києва заплановані вранці.
Вартість авіаквитків
Новий напрямок стартує зі спеціальними цінами:
- Київ – Мадрид від 534 гривень;
- Мадрид – Київ від 828 гривень.
Квитки за стандартною ціною вже доступні на сайті skyup.aero:
- Київ – Мадрид від 2108 гривень;
- Мадрид – Київ від 2402 гривень.
Умови в'їзду до Іспанії
Як повідомляє консульська служба МЗС України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю: https://www.spth.gob.es/.
На його основі генерується QR-код, який має надаватися представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.За даними Worldometer, станом на 13 вересня 2021 року в Іспанії виявлено 4 907 461 випадок зараження коронавірусом, з них 85 290 летальних.
Відзначимо, раніше SkyUp заявив, що розпочне виконувати рейси до польського міста Лодзь, а також до столиці Чехії – Праги.
Крім того, лоукостер змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту.