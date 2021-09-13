SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до Мадрида

Столиця Іспанії є одним з найцікавіших міст Європи. Насолодитися атмосферним Мадридом щороку приїжджають мільйони міжнародних туристів.

Тепер така можливість з'явилася і в українських мандрівників. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває рейси з Києва до Мадрида.

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Перший політ за напрямком Київ – Мадрид запланований на 18 жовтня 2021 року.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка й п'ятниці. Вильоти з Києва заплановані вранці.

Вартість авіаквитків

Новий напрямок стартує зі спеціальними цінами:

Київ – Мадрид від 534 гривень;

від 534 гривень; Мадрид – Київ від 828 гривень.

Квитки за стандартною ціною вже доступні на сайті skyup.aero:

Київ – Мадрид від 2108 гривень;

від 2108 гривень; Мадрид – Київ від 2402 гривень.

Умови в'їзду до Іспанії