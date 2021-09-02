SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до ще одного міста Польщі

2 вересня 2021 , 13:33
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Джерело:

пресслужба SkyUp

Українські авіакомпанії постійно запускають нові рейси для туристів. Лоукостер SkyUp Airlines – не виняток.

Цього разу авіаперевізник розпочне виконувати рейси до ще одного міста Польщі. Йдеться про Лодзь.

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Польоти за маршрутом Київ – Лодзь – Київ стартують з 20 вересня 2021 року.

Вони виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка й середи. Зазначається, що вильоти заплановані на зручний вечірній час.

Придбати квитки можна на сайті skyup.aero за наступними цінами:

  • Київ – Лодзь від 754 гривень
  • Лодзь – Київ від 703 гривень

Що відвідати у Лодзі

Вулиця Петрковська

На головній пішохідній артерії міста Лодзь, розкинулися основні визначні пам'ятки міста: собори, палаци, музеї, власна "Алея Зірок" і найбільше графіті в Польщі. Тож, прийшовши на вулицю Петрковську, зможете відвідати чимало цікавих локацій. Зокрема, знамениту "Білу фабрику" – музей текстильної промисловості.

Крім того, вона вважається однією з найдовших в Європі – її довжина більше як 4 кілометри.


Вулиця Петрковська / Фото з інстаграму @fasterstronger.official

Палац Ізраїлю Познанського

Також відомий як "лодзинський Лувр". Фасади, скульптури та зали палацу навіть нині вражають неабияким розмахом.

Палац споруджений наприкінці 19 століття в стилі французького неоренесансу та необароко. Його власником був великий промисловець Ізраїль Познанський.


Палац Ізраїля Познанського / Фото з інстаграму @roznepodrozne

Площа Волі

На ній розташовано деякі туристичні локації – Ратуша, костел Зіслання Святого Духа та пам'ятник Тадеуша Костюшко.

Також гості міста йдуть сюди, щоб влаштувати шопінг в оригінальних магазинах, бутиках та торговельних майданчиках.


Площа Волі / Фото з інстаграму @umixska

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Костел Успіння Пресвятої Богородиці

Готична церква, яку вже давно обмилували туристи, була зведена між 1 888 – 1897 роками. Вона є тринефною будівлею з двома вежами.

Тут виходять дуже атмосферні світлини. Тож, не варто оминати!


Костел Успіння Пресвятої Богородиці / Фото з інстаграму @elenacherniaga

Умови в'їзду до Польщі

Станом на 2 вересня 2021 року Польща не відкрила свої кордони для українців повністю, проте певні категорії мають право відвідувати країну. Як повідомляє консульська служба МЗС України, серед них громадяни, які:

  • є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;
  • мають Карту Поляка;
  • мають право / дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;
  • мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій ж основі, що й громадяни Польщі;
  • здобувають освіту у Польщі;
  • є науковцями, які проводять дослідження на території країни;
  • є членами родин громадянина ЄС, ЄУ про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;
  • є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків;
  • є особами, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
  • є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території низки країн;
  • прибувають до Республіки Польща як спортсмен, член тренувального штабу, лікар, фізіотерапевт або суддя, у зв'язку з участю у міжнародних професійних спортивних змаганнях;
  • в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;
  • прибувають на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;
  • іноземні підприємці та представники іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які в'їжджають до Польщі з бізнес-метою та отримали згоду на в'їзд.
За даними Worldometer, станом на 2 вересня 2021 року в Польщі виявлено 2 889 036 випадків зараження коронавірусом, з них 75 358 летальних.

Зауважимо, раніше SkyUp змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту.

Автор: Марта Касіянчук