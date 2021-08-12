Тепер це ще легше, адже Державіаслужба України надала права авіакомпанії SkyUp Airlines на експлуатацію повітряної лінії з Києва на Мальдіви. Термін дії дозволу почне діяти з 20 жовтня 2021 року.
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Дозвіл надано на маршрут Київ – Мале – Київ з частотою двічі на тиждень.
Зазначається, якщо у компанії не з'явиться далекомагістральний літак, рейси доведеться робити з дозаправленням. Нині флот авіаперевізника складається з 13 літаків Boeing 737 різних модифікацій.
Умови в'їзду на Мальдіви
За даними консульської служби МЗС України, з 10 вересня 2020 року обов'язковою умовою для в'їзду на територію острівної держави є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.
Також в аеропорту прибуття необхідно пройти температурний скринінг та дотримуватися першочергових протиепідеміологічних заходів особистої безпеки.
Щоб отримати візу по прибутті, потрібно підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів.
Крім того, з 15 липня на Мальдівах запроваджено так звану електронну "Декларацію про стан здоров’я мандрівника", яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту / вильоту. Заповнити та подати цю декларацію можна на офіційному вебсайті Міграційної служби, перейшовши за посиланням https://imuga.immigration.gov.mv/.
Відзначимо, раніше влада Мальдівської республіки вирішила ввести податок на виїзд з островів. Це стосуватиметься, як громадян, так і туристів.
Стало відомо, що Мальдівським островам загрожує зникнення. Якщо не боротися зі змінами клімату, невтішні прогнози стануть реальністю ще до кінця XXI століття.