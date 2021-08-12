Теперь это еще легче, ведь Госавиаслужба Украины предоставила права авиакомпании SkyUp Airlines на эксплуатацию воздушной линии из Киева на Мальдивы. Срок действия разрешения начнет действовать с 20 октября 2021 года.
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Разрешение предоставлено на маршрут Киев – Мале – Киев с частотой два раза в неделю.
Отмечается, если в компании не появится дальнемагистральный самолет, рейсы придется делать с дозаправкой. Сейчас флот авиаперевозчика состоит из 13 самолетов Boeing 737 различных модификаций.
Условия въезда на Мальдивы
По данным консульской службы МИД Украины, с 10 сентября 2020 обязательным условием для въезда на территорию островного государства является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 96 часа до вылета.
Также в аэропорту прибытия необходимо пройти температурный скрининг и соблюдать первоочередных противоэпидемических мер личной безопасности.
Чтобы получить визу по прибытии, нужно подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов.
Кроме того, с 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета. Заполнить и подать эту декларацию можно на официальном вебсайте Миграционной службы, перейдя по ссылке https://imuga.immigration.gov.mv/.
Отметим, ранее власти Мальдивской республики решили ввести налог на выезд из островов. Это будет касаться, как граждан, так и туристов.
Также стало известно, что Мальдивским островам грозит исчезновение. Если не бороться с изменениями климата, неутешительные прогнозы станут реальностью еще до конца XXI века.