Податок буде включений у вартість квитка і замінить аеропортові збори. Як відомо, нововведення набуде чинності з 1 січня 2022 року.

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Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 року замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти до 2 років та особи з дипломатичною недоторканністю – звільняються від податку.

Скільки доведеться заплатити за виїзд

З усіх громадян і туристів, які подорожують бізнес-класом, стягуватиметься 60 доларів США. Мандрівники першого класу, повинні заплатити 90 доларів. Для тих, хто летить економкласом, податок становитиме 30 доларів, а для громадян Мальдівів – 12 доларів.

Розмір податку для туристів, які летітимуть приватними літаками – 120 доларів.

Умови в'їзду на Мальдіви

За даними консульської служби МЗС України, з 10 вересня 2020 року обов'язковою умовою для в'їзду на територію острівної держави є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.

Також в аеропорту прибуття необхідно пройти температурний скринінг та дотримуватися першочергових протиепідеміологічних заходів особистої безпеки.

Щоб отримати візу по прибутті, потрібно підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів.

Крім того, з 15 липня на Мальдівах запроваджено так звану електронну "Декларацію про стан здоров’я мандрівника", яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту / вильоту.

Зверніть увагу! Заповнити та подати цю декларацію можна на офіційному вебсайті Міграційної служби, перейшовши за посиланням https://imuga.immigration.gov.mv/.

Відзначимо, раніше стало відомо, що Мальдівським островам загрожує зникнення. Якщо не боротися зі змінами клімату, невтішні прогнози стануть реальністю ще до кінця XXI століття.

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