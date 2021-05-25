Мальдіви: туристичний рай під загрозою

Республіка Мальдівські острови, яка у багатьох асоціюється з райським відпочинком у віллі біля моря, може зникнути та піти на дно. "Якщо так продовжиться, ми не виживемо", – про таку перспективу до 2100 року заявила міністерка технологій, навколишнього середовища та зміни клімату Амінат Шауна.

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Загроза для раю 80% мальдівських островів знаходяться лише у метрі над рівнем моря. Це робить їх особливо вразливими перед його неминучим зростанням. 97% островів повідомляли про ерозію, 90% – про затоплення, 64% – про серйозну ерозію.

"Така ситуація загрожує "нашому прибутку, харчуванню та виживанню", – сказала Шауна.

Через якихось 20 років на Мальдівах може не бути коралових рифів (250 видів коралів та 2000 видів риб!), а вода в криницях стає все солонішою. Шторми, як і повсюди – сильнішими. 10 років тому, згадують місцеві, дощі йшли лише влітку. Тепер – в будь-який час і ще й з повенями. На 2020 рік, 60-70% рифів вже було знищено. Рифи дають притулок рибам та є першою лінією оборони при циклонах.

Мальдіви живуть на передовій змін клімату, це держава з 1190 островів /Скриншот Youtube

Мальдіви запровадили кілька програм для адаптації до змін клімату. Це і захист узбережжя, громадські програми для підвищення стійкості. "Якщо ми зможемо це зробити, то і світ зможе це зробити", – впевнена чиновниця. "Ми хочемо взяти участь у цих зусиллях з пом'якшення наслідків", – додала вона.

Країна оголосила про цілі скоротити шкідливі викиди на 26% і дійти нульових викидів до 2030 року. Також там діє програма "Трьох R: reduce, reuse, recycle" (зменшити, повторно використати, переробити – 24). Це ще називається "кругова економіка". Багато курортів залучають для цього навіть іноземних туристів.

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Ті, ресурси, які в інших місцях викидають, на Мальдівах все одно збирають, бо дотримуються безвідходності. Дерева та метал, наприклад, йдуть на огорожі та меблі. Воду переробляють, біологічні відходи – гній для землі. "Скоро острів Худуранфуші буде зовсім без пластику", – кажуть місцеві працівники.

З іншого боку, Мальдіви використовують дуже багато дизелю, що майже зводить вище описані старання нанівець. У цьому аспекті, країна в топі по викидах вуглецю в атмосферу. Щоб змінити ситуацію, уряд з міжнародними партнерами розвиває мережу сонячних батарей на 50 зі 160 островів. Деякі курорти, як-от Кудаду Мальдіви, живляться на 100% сонячною енергією.

Але якщо основні порушники не змінять підходу, великих зусиль буде замало, щоб їх врятувати від зникнення.

Прийде день, коли ми зникнемо: історія Тувалу

У найспекотніші дні, Лейту Франк не може навіть вдихнути. Вона – домогосподарка та мати п'яти дітей – виходить зі свого бетонного будинку, де немає повітря, щоб вловити вітерець, пише The Guardian. Це можливо хіба що у дерев'яній халупі біля води. Вона дивиться на пісок, який поступово зникає.

"Море з'їдає весь пісок. Коли ми були малі, його було багато, – каже Лейту. – Ми могли плавати, бачити корали. Зараз весь час хмарно, а корали – мертві".

Наочна демонстрація зростання рівня моря відносно пляжу / Фото E-International Relations

Місцеві упевнені, що їхня нація поступово тоне. І взагалі, "Тувалу тоне" стало місцевою приказкою.

Цей крихітний архіпелаг – на передовій змін клімату в Океанії. Не більше ніж точка посередині, між Гаваями та Австралією. Там живе лише 11,5 тисяч людей. З незалежних держав менше живе лише на Науру – 10,6 тисячі та у Ватикані – 801 особа.

Більшість громадян Тувалу проживає на найбільшому острові Фонгафале, а загальна ж площа країни – менш ніж 26 тисяч кілометрів квадратних. З дев'яти коралових островів, два вже на межі загибелі, каже уряд. Вони підіймаються над водою ледь на три метри і простягаються всього на 20, а тому дуже вразливі до ерозії та підйому рівня моря.

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Якщо починається шторм, то він просто "поглинає" країну, кажуть місцеві, бо вітри б'ють одночасно зі сходу та заходу. Багатьом сняться кошмари, що море втопить Тувалу назавжди. І це може статися вже в наступному поколінні. За словами вчених, Тувалу (як і Мальдіви) може стати непридатним для життя через 50-100 років.

Потужні повені та затоплення стали вже звичним явищем / Фото Loop Tonga

Навіть ті остров'яни, які не вірили у зміну клімату, впевнились у цьому, оскільки саме їхнє життя стає складнішим.

Ми з маленької країни. Все, що ми хочемо – щоб великі країни поважали нас і думали про наше життя,

– кажуть вони.

ООН класифікує Тувалу "як найменш розвинену країну без ресурсів для боротьби зі змінами клімату". Тувалу майже повністю спирається на іноземну допомогу, пожертви ООН та сусідніх країн. Це більша частина ВВП держави. Перспективи працевлаштування та навчання на островах обмежені.

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Ті, хто може собі дозволити, переїжджають на Фіджі, до Австралії або Нової Зеландії. Маленьке Тувалу переживає великий "відтік мізків". Втім, дехто з молоді все одно повертається додому, щоб спробувати щось змінити. 2000 громадян Тувалу вже постійно живуть у Новій Зеландії. Це "населення мігрантів" подвоюється кожні п'ять років.

Будинок уряду в Фунафуті / Фото RNZ

Найбільший будинок у столиці Фунафуті – це урядова резиденція. Білий моноліт у три поверхи. Також там є офіси депутатів країни. Основна політика країни – залишатися на острові, хай що буде. До коронавірусу, Тувалу відвідували десь 2000 туристів на рік.

Вода, їжа, порятунок

Ґрунт на Тувалу – солоний та пористий, що робить посадку культур марною справою. Врожайність овочів та фруктів, які там все ж зростають, падає. Продукти та навіть місцеву їжу – таку як маніоку або таро – треба імпортувати за великі гроші. Також Тувалу страждає від посух та нестачі дощової води, від якої повноцінно залежить.

Нестача їжі та отруєння Звичайний чек на їжу за два тижні – 200 австралійських доларів (або 4263 грн – 24). І сума постійно зростає, бо плоди хлібного дерева, бананів та панданусу падають, не дозрівши. Вони вже гнилі та неїстівні. Рифова риба може отруїтися водоростями, а потім – отруїти людину і викликати важку хворобу. Близько 10 тувалуанців щотижня отруюються такою рибою.

Тож у місцевому госпіталі заснували спеціальний департамент, що вивчає вплив змін клімату на людей. Там кажуть, що риба почала їсти небезпечні водорості 10 років тому, коли погода стала різко коливатися. Це вплинуло на смерть коралів. Зміна клімату принесла з собою гарячку денге, хвороби очей, грип.

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Спека загрожує тепловими ударами, зневодненням та висипанням, кажуть місцеві лікарі. Будівництво морської стіни для захисту адмінрайону столиці за підтримки ПРООН постійно відкладається. Місцева рада має план поглиблення дна та рекультивації земель на острові Фонгафале.

Мета – підняти землю на 10 метрів і будувати житло з високою щільністю. Але реалізація коштує 300 млн доларів США. Таких грошей, звісно, нема. Втім, звіт 2018 року каже, що територія країни трохи збільшилася у розмірах. Острови, як і люди, адаптуються до підвищення рівня моря, змінюючи форму.

Інші ідеї – створення плавучого острова, зведення "енергетичної стіни" з відходів австралійських шахт. Вона має "розбивати" потужність моря, коли воно накатує на острови. Але ніхто не пояснює, як рифи можуть це пережити. Евакуація теж можлива, але вона розглядається виключно як крайній захід.

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Над мешканцями Тувалу жартують, що вони стануть першими у світі кліматичними біженцями. Але це не так. Остання доповідь Міжурядової групи ООН застерігає: наступні 12 років глобальне потепління має зберігатися на рівні 1,5 градуси Цельсію, щоб вдалося уникнути катастрофічних кліматичних змін.

Світ хоче нас ігнорувати та поводитись так, ніби нас не існує. На кліматичних перемовинах інколи доводилося сидіти до 7 ранку, щоб Тувалу хоча б вислухали. Ми не можемо їм дозволити,

– каже міністр навколишнього середовища Тувалу Сосеала Тінілау.

Фіджі неодноразово пропонував країні переселення на свої землі, на 1200 км південніше. Але уряд Тувалу не прийняв цю пропозицію. Австралія була готова надати повне громадянство тувалуанцям у обмін на право ловити рибу. Це було відкинуто як "імперське мислення".

Не існує плану Б

Переселення, упевнений колишній очільник уряду Тувалу Енеле Сопоага, не вирішить проблему. Бо в індустріальних суспільствах люди просто збільшать споживання, що буде навіть гірше. Але для його країни, плану Б просто не існує. Влада наразі концентрується виключно на адаптації до мінливих кліматичних умов.

Сопоага, втім, упевнений: "Ми зробили цей острів дуже красивим, привабливим. І він продовжить заселятися поколіннями тувалуанців, які ще прийдуть". І з неба він дійсно такий. Але на землі пісок врізається у бетон злітно-посадкової смуги, трава намагається вижити, земля дуже крихка. Повітря штовхає людей додому, у темні інтер'єри.

Дівчинка на березі Тувалу / Фото Social Documentary

А навколо, з усіх боків, домінує море. Сопоага любить називати Тувалу "сучасною Атлантидою". Через крихкість ґрунту, "вода просочується крізь землю", – описує фотограф Шон Галлахер, який знімав на островах.

Метеорологи кажуть, що найбільші проблеми зараз – підвищення температури повітря, більш інтенсивні та часті шторми та зменшення кількості опадів. Низько розташовані райони столиці Фунафуті вже переживають часткове затоплення. Під час припливів вже кілька десятиліть стаються серйозні повені, пише CNN.

Молодь має намір мігрувати заради наступних поколінь, але старі люди не хочуть рухатись. Бояться втратити свою ідентичність,

– каже Нікотемо Іона, головний метеоролог країни.

Одного разу, впевнені тувалуанці, їхній тихоокеанський рай зникне, а багато чого вже немає. У занедбаних будинках тепер граються діти тих, хто ще залишився. "Це неймовірне, забуте місце. Там сповільнився час, люди виглядають більш безтурботними", – розповідає Галлахер.

Кому ще в Океанії загрожує затоплення

Тувалу не одні в цій біді. Як мінімум ще кілька націй в Океанії під загрозою зникнення через зростання рівня моря у XXI столітті. Це, наприклад, Федеративні Штати Мікронезії. Вони складаються з чотирьох основних атолів: Яп, Чуук, Понпей та Косрае. Країна втрачає землю утричі швидше, ніж інші.

Біля ФШМ рівень моря зростає не на 3,1, а на 10 мм на рік. Мешканці вулканічних Маршаллових островів у центральній частині Тихого Океану точно знають – їм або доведеться будувати нові штучні острови, або переселятися. Або підняти існуючі.

Деякі дослідження кажуть про можливе підняття рівня до 16 мм до 2045 року. Інша проблемна нація – Палау, архіпелаг з 700 островів. Там зростання склало 9 мм з 1993 року (далі – від 5,5 до 13,8 мм до 2050 року).

Карта регіону Океанія / Карта Phys.org

Описане вище Фіджі теж на передовій кліматичних криз. Там проблема у тропічних циклонах, підтопленні та ерозії. Подекуди населення переселяється вглиб островів, на вищі місця. Шторми і тайфуни також дуже загрожують державі Вануату (одного разу циклон Пам знищив 90% будівель на головному острові).

Але найбільше постраждала країна Соломонові острови – вона вже втратила п'ять атолів. Підняття води на рік склало 10,4 мм. Села змушені переселятися, бо їхні землі опиняються під водою.

Повінь на Кірібаті / Фото The Diplomatic Affairs

Першою країною Океанії, яка може повністю зануритись у води океану, є Кірібаті. Вона складається з 33 островів площею 800 квадратних кілометрів і висотою над рівнем моря всього 3 метри. Море вже поглинуло частину узбережжя, і підіймається на рекордну висоту – 1,2 сантиметра на рік. Кірібаті може скоро стати непридатною для життя.