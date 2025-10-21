Міст Кличка – квіточки: де можна прогулятись скляною доріжкою над прірвою

Дивлячись на цю доріжку, кров холоне в жилах: настільки вона лякає своїм виглядом і небезпекою. Незважаючи на це, локація щороку приваблює велику кількість туристів.

Китай продовжує дивувати своїми екстремальними спорудами, і ця моторошна скляна конструкція лише підтверджує це. Щоб дізнатись більше деталей про це місце, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Що унікального в скляній доріжці на горі Тяньмень?

Розташована на горі Тяньмень у провінції Хунань, скляна стежка завдовжки понад 100 метрів огортає схил крутої скелі, утворюючи 99 поворотів, що ведуть до самої вершини. Прозоре скло під ногами створює ілюзію польоту, ніби крокуєш просто в повітрі над безоднею. Для тих, хто не боїться висоти, це місце справжня мрія фотографа. Звідси відкривається вражаючий краєвид на зелені пагорби Хунаню та знамениту серпантинну дорогу, що піднімається вгору 99 вигинами. Та навіть найсміливіші мандрівники часом завмирають, хапаючись за стіну, настільки реальним здається страх падіння.

Як виглядає скляна доріжка: дивитись відео

Щоб прогулянка була безпечною, туристам видають захисні бахіли: вони допомагають не пошкодити крихке на вигляд скло. А тим, хто сумнівається в його міцності, варто знати: влада парку навіть намагалася розбити покриття, а потім проїхала по ньому автомобілем, повним людей. Скло витримало все, навіть удари кувалдою.

Перевірка скляної доріжки / колаж 24 Канала, фото BBS

Де розташована скляна доріжка?

Як зазначає Trip.com, парк, в якому розташована скляна доріжка, можна знайти за адресою: Національний лісовий парк Тяньменьшань, канатна дорога Тяньменьшань, дорога Дайонг, район Юндін, місто Чжанцзяцзе. Він відкритий для відвідувачів щодня з 7:30 до 19:00, проте вхід завершується о 16:00. Найкраще виділити для огляду місцевих визначних пам'яток від пів дня до цілого дня, адже територія велика та насичена цікавими локаціями. Але графік може змінюватись, тому перед візитом, варто перевірити актуальність інформації заздалегідь.

Дорога на гору доволі зручна і не надто виснажлива, тому підйомом можуть насолодитися навіть ті, хто не має спеціальної фізичної підготовки. Щоправда, у дощову або туманну погоду частина гірських локацій може бути тимчасово закритою, тож варто завчасно перевіряти прогноз, щоб не пропустити найвражаючіші краєвиди.

