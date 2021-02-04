Сім'я з Угорщини втекла від пандемії у навколосвітню подорож на яхті: фото та відео

Поки світ охопила пандемія, угорська сім'я з батьків і двох доньок влітку 2020 року вирішила здійснити свою мрію: вирушити у навколосвітнє плавання на 15-метровій яхті під назвою "Teatime".

Джерело: "Sailing Teatime"

Своїми пригодами вони діляться у блозі та соцмережах, зокрема Інстаграм та Фейсбук.

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Родина виїхала з хорватського порту наприкінці червня 2020 року і відтоді обійшла Іспанію та Італію з зупинкою у Кабо-Верде, перед тим, як перетнути Атлантику.

Різдво вони провели на Карибах на острові Сент-Мартін, а нині прямують Панамським каналом.

Втім, мандрівники нікуди не поспішають, оскільки життя на човні – так само як і для багатьох людей, які перебувають на карантині вдома – уповільнилося.

Домонкос та Анна понад 10 років займалися вітрильним спортом. Подружжя мріяло здійснити цю подорож задовго до пандемії COVID-19, але саме вона пришвидшила втілення.

Як відбувається подорож сім'ї

Наразі найбільшою проблемою з якою вони стикалися – це шість годин шторму під час переправи через Атлантику, в якому втратили тостер і супутниковий телефон. Подружжя з дітьми активно стежить за змінами в правилах коронавірусу в кожній країні та проходять тест або карантин, якщо потрібно.

Приблизно раз на місяць яхта здійснює зупинку в порту, щоб поповнити запаси. Крім того, родина ловить тунця або дорадо, на радість своїм дочкам, яким 8 та 6 років.

Дівчатка навчаються дистанційно, і якщо це буде можливо, їх влаштують у місцеві школи для ознайомлення з різними культурами.

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Зараз родина не планує повертатися на сушу, вони кажуть, що поїздка може тривати ще 5 – 6 років з періодичними зупинками в південній частині Тихого океану та в Індійському океані.