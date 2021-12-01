Швеція, Швейцарія та Фінляндія змінили умови в'їзду для українських туристів
Джерело:lowcost
У зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу, деякі європейські країни переглядають встановлені правила в'їзду. Так, з 30 листопада Швеція, Швейцарія та Фінляндія впускатиме лише тих туристів, які відповідають наступним вимогам.
Зібрали головне, що потрібно врахувати, перш ніж відвідувати ці країни. Детальніше – далі.
Читайте 5 непопсових місць, де можна забути про все і перезавантажитися
Привила в'їзду у Швецію
З 30 листопада 2021 року Швеція впускатиме туристів з України лише за наявності сертифікату вакцинації від COVID-19.
З моменту останнього необхідного щеплення має пройти не менше ніж 14 днів.
Які вакцини схвалено урядом Швеції:
- Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),
- Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),
- Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),
- COVID-19 vaccine Janssen,
- COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,
- COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine),
- COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm,
- CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),
- COVID-19 vaccine from BioNTech/Pfizer.
Умови в'їзду до Швейцарії
До країн з високим рівнем ризику віднесла Україну і Швейцарія. Тепер в’їзд дозволено лише повністю вакцинованим туристам. Для цього варто отримати 2 дози однією із наступних вакцин:
- Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),
- Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),
- AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),
- Covishield™,
- Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),
- Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),
- Sinovac (CoronaVac).
Перед польотом слід заповнити онлайн-форму.
До теми Австрія продовжила локдаун до середини грудня
Кому можна в'їжджати у Фінляндію
Фінляндія заборонила в’їзд невакцинованим українцям 29 листопада. Подорожувати туди з туристичною метою зможуть тільки люди, які пройшли повний курс щеплень від коронавірусу. З моменту останньої дози вакцини має минути щонайменше тиждень.
Людина з однією дозою вакцини має право на в’їзд, проте їй доведеться додатково надати сертифікат про одужання від COVID-19 (180 днів з моменту отримання негативного тесту).
Фінляндія схвалює вакцини:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech),
- Spikevax (Moderna),
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Janssen (Johnson&Johnson),
- BIBP/Sinopharm,
- COVISHIELD,
- CoronaVac,
- COVAXIN.