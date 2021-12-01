Швеція, Швейцарія та Фінляндія змінили умови в'їзду для українських туристів

1 грудня 2021 , 20:50
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Джерело:

lowcost

У зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу, деякі європейські країни переглядають встановлені правила в'їзду. Так, з 30 листопада Швеція, Швейцарія та Фінляндія впускатиме лише тих туристів, які відповідають наступним вимогам.

Зібрали головне, що потрібно врахувати, перш ніж відвідувати ці країни. Детальніше – далі. 

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Привила в'їзду у Швецію

З 30 листопада 2021 року Швеція впускатиме туристів з України лише за наявності сертифікату вакцинації від COVID-19. 

З моменту останнього необхідного щеплення має пройти не менше ніж 14 днів.

Які вакцини схвалено урядом Швеції:

  • Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),
  • Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),
  • Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),
  • COVID-19 vaccine Janssen,
  • COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,
  • COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine),
  • COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm,
  • CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),
  • COVID-19 vaccine from BioNTech/Pfizer.
Зверніть увагу. Невакцинованим українцям дозволять в’їзд тільки з поважної причини і за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в’їзду.

Умови в'їзду до Швейцарії 

До країн з високим рівнем ризику віднесла Україну і Швейцарія. Тепер в’їзд дозволено лише повністю вакцинованим туристам. Для цього варто отримати 2 дози однією із наступних вакцин:

  • Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),
  • Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),
  • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),
  • Covishield™,
  • Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),
  • Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),
  • Sinovac (CoronaVac).

Перед польотом слід заповнити онлайн-форму.

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Кому можна в'їжджати у Фінляндію 

Фінляндія заборонила в’їзд невакцинованим українцям 29 листопада. Подорожувати туди з туристичною метою зможуть тільки люди, які пройшли повний курс щеплень від коронавірусу. З моменту останньої дози вакцини має минути щонайменше тиждень. 

Людина з однією дозою вакцини має право на в’їзд, проте їй доведеться додатково надати сертифікат про одужання від COVID-19 (180 днів з моменту отримання негативного тесту).

Фінляндія схвалює вакцини:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech),
  • Spikevax (Moderna),
  • Vaxzevria (AstraZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • COVISHIELD,
  • CoronaVac,
  • COVAXIN
Зверніть увагу. Перед в’їздом, варто перевірити актуальну інформацію на сторінці Інституту охорони здоров’я Фінляндії та на вебсторінці Прикордонної служби Фінляндії.
Автор: Юлія Бабич