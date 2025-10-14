Але це не єдині категорії витрат під час подорожі, особливо для українців, які тепер дістаються до бажаних місць призначення набагато довше і дорожче. Тож, на що найбільше витрачають туристи у подорожах, розповідає 24 Канал з посиланням на Quora.

На що найбільше витрачають туристи у подорожах?

Транспорт

Багато мандрівників тепер присвячують половину своїх поїздок логістиці, такій як квитки, трансфери та таксі. Колись мандрівники могли придбати дешеві авіаквитки до Італії всього за 15 євро, а тепер стикаються зі складнішими подорожами, які вимагають пересісти на потяг або автобус, щоб дістатися до кордону перед посадкою на літак.

Проживання

Ціни на житло ростуть скрізь, і українці все частіше орендують апартаменти замість готелів. Оскільки можна винайняти віллу біля моря за більш доступну ціну, щоправда, тоді доведеться додатково потратитися на харчування.

Їжа

Туристи, які їдуть на курорти не за системою "все включено", витрачають на харчування майже стільки ж, скільки й на проживання. Цікаво, що навіть ті, хто спочатку мав намір готувати їжу самостійно або дотримуватися бюджетного підходу до харчування, часто відмовляються від цього плану вже на другий день свого перебування.

Екскурсії та розваги

Українці, як і мандрівники з усього світу, прагнуть отримувати різноманітні враження. Від відвідування музеїв до сафарі, морських прогулянок та дегустацій – вони шукають пам'ятні моменти, якими можна поділитися в Instagram.



Екскурсії та розваги – одна із найбільших частин витрат у подорожі / Фото Unsplash

Сувеніри:

Хоч ця категорія витрат непрактична, вона має вкрай емоційну цінність. Магніти, підвіски та декоративні глиняні глечики, які часто згодом непотрібні, купуються як сувеніри або подарунки для сім'ї та колег. Вино та спеції теж входять до витрат у подорожі.

Скільки реально витрачає турист у подорожі?

Згідно з даними Statista, середньостатистичний український турист виділяє приблизно від 1 000 до 1 200 євро на подорожі за кордон.

У Туреччині витрати в середньому становлять близько 850 євро на тиждень, тоді як мандрівники до Греції зазвичай витрачають близько 1100 євро. Ті, хто відвідує Італію, можуть розраховувати на витрати до 1 500 євро.

Однак досвідчені мандрівники підкреслюють, що справжня цінність подорожі полягає не у витрачених коштах, а в незабутніх враженнях.

