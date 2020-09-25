Сьогодні все більше і більше людей вибирають активні види відпочинку на природі. У такому випадку найголовнішим є вибір екіпірування. Що взяти із собою, залежить від безлічі факторів: тривалість походу, місцевість, де він буде проходити, час року та інше.

Travel24 підготував список необхідних речей для походу, які стануть в пригоді.

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Рюкзак

Він дозволить розмістити всі речі в середині й звільнити руки. Зверніть увагу на дуже важливий момент: з метою полегшення свого пересування по лісових стежках, намагайтеся, щоб центр ваги рюкзака якомога щільніше прилягав до спини та не звисав нижче попереку. Рюкзак має бути із міцного і водонепроникного матеріалу, і не перевищувати вагу 2,5 кілограма.

Намет

Це свого роду будинок на природі. У наметі можна перечекати погану погоду, сховатися від набридливих комах і насолодитися спокійним сном.



Намети / UnSplash

Спальник

Спати на голій землі в наметі – задоволення сумнівне. Врахуйте його товщину: чим холодніша погода, тим товщим він має бути.

Термобілизна

Має масу переваг: легка, дозволяє шкірі дихати, відштовхує вологу, відводить піт і сушить тіло. Поза всяким сумнівом, освоювати нові стежки в сухому одязі набагато приємніше, ніж в мокрому, який прилипає до тіла.

Взуття

У похід краще йти в спеціальних похідних черевиках або кросівках. Найголовніше, взуття повинно бути зручним, оскільки мозолі не дадуть далеко зайти.

Набір посуду

Найчастіше це кухоль, миска і ложка. Краще надавати перевагу пластмасовим або металевим столовим набором. Обов'язково візьміть з собою казанок для приготування їжі.



Казан для приготування їжі / ck.ck.ua

Ніж

Надзвичайно потрібна річ. За допомогою нього ви можете нарізати продукти, гілки для вогнища, розчистити місце для намету і багато іншого.

Ліхтарик

Незамінний атрибут будь-якого походу. Найчастіше це – єдине джерело освітлення в поході, якщо не брати до уваги місяць і зірки.

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Засоби захисту від комах

У будь-якому поході Ви можете бути атаковані комахами. Іноді це дуже дратує, нервує і викликає дискомфорт. Краще захистити себе від укусів комарів і кліщів.

Аптечка

У кожної людини вона індивідуальна. Обов'язкові складові: вата, бинт, лейкопластир, перекис водню, йод, засоби від застуди, головного болю, болю в горлі, харчових розладів, а також спеціальні ліки, які ви приймаєте регулярно.