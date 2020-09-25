Сегодня все больше и больше людей выбирают активные виды отдыха на природе. В таком случае главным является выбор экипировки. Что взять с собой, зависит от множества факторов: продолжительность похода, местность, где он будет проходить, время года и прочее.

Travel24 подготовил список необходимых вещей для похода, которые пригодятся.

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Рюкзак

Он позволит разместить все вещи в середине и освободить руки. Обратите внимание на очень важный момент: для облегчения своего передвижения по лесным тропам, старайтесь, чтобы центр тяжести рюкзака как можно плотнее прилегал к спине, но не свисал ниже поясницы. Рюкзак должен быть из прочного и водонепроницаемого материала, и не превышать вес 2,5 килограмм.

Палатка

Это своего рода дом на природе. В палатке можно переждать плохую погоду, спрятаться от надоедливых насекомых и насладиться спокойным сном.



Палатки / UnSplash

Спальник

Спать на голой земле в палатке – удовольствие сомнительное. Учтите его толщину: чем холоднее погода, тем толще он должен быть.

Термобелье

Имеет массу преимуществ: легкое, позволяет коже дышать, отталкивает влагу, отводит пот и сушит тело. Вне всякого сомнения, осваивать новые тропы в сухой одежде гораздо приятнее, чем в мокрой, которая прилипает к телу.

Обувь

В поход лучше идти в специальных производных ботинках или кроссовках. Самое главное, обувь должна быть удобной, поскольку мозоли не дадут далеко зайти.

Набор посуды

Чаще всего это кружка, миска и ложка. Лучше отдавать предпочтение пластмассовым или металлическим столовым наборам. Обязательно возьмите с собой котелок для приготовления пищи.



Котелок для приготовления пищи / ck.ck.ua

Нож

Очень нужная вещь. С помощью него вы можете нарезать продукты, ветви для костра, расчистить место для палатки и многое другое.

Фонарик

Незаменимый атрибут любого похода. Чаще всего это – единственный источник освещения в походе, если не считать месяц и звезды.

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Средства защиты от насекомых

В любом походе Вы можете быть атакованы насекомыми. Иногда это очень раздражает, нервирует и вызывает дискомфорт. Лучше защитить себя от укусов комаров и клещей.

Аптечка

У каждого человека она индивидуальна. Обязательные составляющие: вата, бинт, лейкопластырь, перекись водорода, йод, средства от простуды, головной боли, боли в горле, пищевых расстройств, а также специальные лекарства, которые вы принимаете регулярно.