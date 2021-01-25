Пандемія досі вносить корективи у наші життя. Після зимових свят доводиться дотримуватись локдауну. Проте не варто відмовлятись від культурного та цікавого дозвілля, адже у Львові чимало місць, які можна відвідати й під час карантину.

Добірку безпечних місць у Львові, які здивують як мешканців, так і гостей міста, підготував Travel24.

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Актуальні графіті вуличного митця dArt_Painter

Адреса: вул. Кубійовича, 35б

Вуличний художник dArt_Painter працює з містом, створюючи роботи на актуальні соціальні теми. У Львові є близько десяти творів цього митця, життя яких не є тривалим через дії комунальних підприємств або перехожих.

Робота "Сніданок на Лисій горі в останній день карантину". Художник використав персонажів з твору Е. Мане: "Сніданок на траві", але актуалізував їх новими елементами.



"Сніданок на Лисій горі в останній день карантину" / Фото: dArt_Painter

Львівська вулична галерея

Адреса: вул. Замарстинівська, 29

Львівську вуличну галерею оновили наприкінці 2020 року у рамках проєкту "Еквілібріум". Це вже третя версія галереї, над якою працювали 12 художників. Кожна робота є індивідуальною, але разом експозицію об'єднує загальна тема рівноваги та балансу. Експозиція постійно змінюватиметься, відповідаючи на актуальні проблеми та генеруючи нові концепції.



Львівська вулична галерея / Фото: Moskalchuk Oles

Експозиція просто неба від Jam Factory Art Center

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 124

Центр сучасного мистецтва на Підзамчі лише будується, але інституція уже дивує масштабними проєктами. На будівлі Фабрики Повидла, яка зараз реставрується, розміщено будівельний банер довжиною 32 метри з мистецькою роботою художниці Олени Субач "Місце для". Це найбільший твір публічного мистецтва у Львові.

Під банером знаходяться експозиційні панелі, як у галереї, вони описують історію проєкту і концепцію твору на банері, а також зображають роботи інших фіналістів конкурсу.



Baner Art / Фото: Jam Factory Art Center

"Щось цікаве"

Адреса: площа Ринок, 13

Цей заклад щось більше аніж просто кафе. Передусім це артпростір з дуже яскравим інтер'єром, творчою атмосферою і справжньою художньою експозицією, де ви можете придбати оригінальні авторські витвори ручної роботи. А вже насолодившись духовною їжею, можна підкріпитися філіжанкою кави зі смаколиками.



"Щось цікаве" / prolviv.com

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Територія заводу "РЕМА"

Адреса: вул. Заводська, 31

Масштабне підприємство в минулому тепер слугує середовищем інтелектуальних та фізичних продуктів, тут розташовуються офіси, фотостудії, майстерні, публічні простори, галереї сучасного мистецтва. На території можна віднайти унікальні об'єкти сучасного вуличного мистецтва. Стріт-арт об'єднання "Фарбований лис" уже декілька років перетворює цей простір на галерею просто неба.



Територія заводу "РЕМА" / Фото: "Фарбований лис"