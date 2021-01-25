Пандемия все еще вносит коррективы в нашу жизнь. После зимних праздников приходится придерживаться локдауна. Однако не стоит отказываться от культурного и интересного досуга, ведь во Львове немало мест, которые можно посетить и во время карантина.

Подборку безопасных мест во Львове, которые удивят как жителей, так и гостей города, подготовил Travel24.

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Актуальные граффити уличного художника dArt_Painter

Адрес: ул. Кубийовича, 35б

Уличный художник dArt_Painter работает с городом, создавая работы на актуальные социальные темы. Во Львове есть около десяти произведений этого художника, жизнь которых не является длительной из-за действий коммунальных предприятий или прохожих.

Работа "Завтрак на Лысой горе в последний день карантина". Художник использовал персонажей из произведения Э. Мане: "Завтрак на траве", но актуализировал их новыми элементами.



"Завтрак на Лысой горе в последний день карантина" / Фото: dArt_Painter

Львовская уличная галерея

Адрес: ул. Замарстыновская, 29

Львовскую уличную галерею обновили в конце 2020 в рамках проекта "Эквилибриум". Это уже третья версия галереи, над которой работали 12 художников. Каждая работа индивидуальна, но вместе экспозицию объединяет общая тема равновесия и баланса. Экспозиция будет постоянно меняться, отвечая на актуальные проблемы и генерируя новые концепции.



Львовская уличная галерея / Фото: Moskalchuk Oles

Экспозиция под открытым небом от Jam Factory Art Center

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 124

Центр современного искусства на Подзамче только строится, но организация уже удивляет масштабными проектами. На здании Фабрики Повидла, которое сейчас реставрируется, размещено строительный баннер длиной 32 метра с художественной работой художницы Елены Субач "Место для". Это величайшее произведение публичного искусства во Львове.

Под баннером находятся экспозиционные панели, как в галерее, они описывают историю проекта и концепцию произведения на баннере, а также изображают работы других финалистов конкурса.



Baner Art / Фото: Jam Factory Art Center

"Что-то интересное"

Адрес: площадь Рынок, 13

Это заведение нечто большее чем просто кафе. Прежде всего это арт-пространство с очень ярким интерьером, творческой атмосферой и настоящей художественной экспозицией, где вы можете приобрести оригинальные авторские произведения ручной работы. А уже насладившись духовной пищей, можно подкрепиться чашкой кофе со сладостями.



"Что-то интересное" / prolviv.com

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Территория завода "РЕМА"

Адрес: ул. Заводская, 31

Масштабное предприятие в прошлом теперь служит средой интеллектуальных и физических продуктов, здесь располагаются офисы, фотостудии, мастерские, публичные пространства, галереи современного искусства. На территории можно найти уникальные объекты современного уличного искусства. Стрит-арт объединения "Крашеный лис" уже несколько лет превращает это пространство в галерею под открытым небом.



Территория завода "РЕМА" / Фото: "Крашеный лис"