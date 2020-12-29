Вблизи Львова в парке развлечений "УРУРУ", который расположен на территории комплекса "Бухта Викингов", открыли два новых аттракционы – тюбинг и башню для спуска на ковриках.

В Украине в этом году снега не слишком много, поэтому это прекрасная альтернатива зимним развлечениям, поскольку аттракционы работают независимо от погоды и времени года. Об этом пишет "Твоє Місто".

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Две трассы тюбинга запустили только недавно – 19 декабря. Для экстремалов рассчитана 100-метровая горка с поворотами. А для тех, кто менее экстремальный, здесь есть семейная 70-метровая трасса, где одновременно может спускаться по несколько человек.



Тюбинговая трасса / tvoemisto.tv

Также новым аттракционом является башня с тремя спусками на высоте: 7 метров, 10 метров и 12 метров.



Горки для спуска на ковриках / tvoemisto.tv

График работы и стоимость развлечений в парке "УРУРУ"

Парк развлечений работает ежедневно с 10:00 до 20:00 в течение всего года.

Насчет стоимости – 150 гривен для всех, кто выше 90 сантиметров, а ниже – бесплатно. Вход в парк – одноразовый.



Парк развлечений "УРУРУ" / lviv.1256.com

Стоит отметить, что придется заплатить дважды. Вход на территорию базы "Бухта Викингов" платный – 40 гривен с человека в будни и 50 гривен в выходные. Для детей до 10 лет – бесплатно.

Напомним, ранее мы писали о тюбинговой трассе в Трускавце.

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