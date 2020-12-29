Поблизу Львова у парку розваг "УРУРУ", який розташований на території відпочинкового комплексу "Бухта Вікінгів", відкрили два нових атракціони – тюбінг та башту для спуску на килимках.

В Україні цього року снігу не надто багато, тому це чудова альтернатива зимовим розвагам, оскільки атракціони працюють не залежно від погоди та пори року. Про це пише "Твоє Місто".

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Дві траси тюбінга запустили лише нещодавно – 19 грудня. Для екстремалів розрахована 100-метрова гірка з поворотами. А для тих, хто менш екстремальний, тут є сімейна 70-метрова траса, де одночасно може спускатися по кілька людей.



Тюбінгова траса / tvoemisto.tv

Також новим атракціоном є башта з трьома спусками на висоті: 7 метрів, 10 метрів та 12 метрів.



Гірки для спуску на килимках / tvoemisto.tv

Графік роботи та вартість розваг у парку "УРУРУ"

Парк розваг працює щодня з 10:00 до 20:00 протягом усього року.

Щодо вартості – 150 гривень для всіх, хто вище 90 сантиметрів, а нижчі – безкоштовно. Вхід в парк – одноразовий.



Парк розваг "УРУРУ" / lviv.1256.com

Варто зазначити, що доведеться заплатити двічі. Вхід на територію бази "Бухта Вікінгів" платний – 40 гривень з людини у будні та 50 гривень у вихідні. Для дітей до 10 років – безкоштовно.

Нагадаємо, раніше ми писали про тюбінгову трасу у Трускавці.

До теми "Покатушки на плюшках": у Трускавці відкрили трасу для катання на тюбах – ціни