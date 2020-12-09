В курортном городе Трускавец, чтo нa Львовщине, зьявилaся нoвa зимoвa развлечение — кaтaние нa сноутюбах. Спуститься с горы можно на "плюшке", а именно так здесь называют надувные санки. Впервые такие развлечения здесь появились в феврале 2020 года.

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Dream Park "Покатушки на плюшках" расположен недалеко от питьевого озера за санаторием "Карпаты". Учитывая, что снега здесь недостаточно, на искусственно созданной горке его распыляют специальные снежные пушки, поэтому спуститься на тюбе можно при любой погоде. Развлечение доступно как для детей, так и для взрослых.



Dream Park "Покатушки на плюшках" / lviv.vgorode.ua

Стоимость

Один спуск на тюбе стоит 30 гривен (низкий сезон) и 50 гривен (высокий сезон). Аренда "плюшки" в час обойдется в 150 гривен или 200 гривен (в зависимости от сезона). Два часа – 200/250 гривен. Отметим, что низким сезоном считаются будни до 25 декабря и после 20 января, а высоким – с 25 декабря по 20 января.



Спуск на тюбах / lviv.vgorode.ua

Покататься можно каждый день. Но стоит учитывать, что на выходные очень много людей. И арендовать тюб в час становится невыгодно, ведь из-за длинной очереди за это время съехать с горы более 4 раз вряд ли удастся.