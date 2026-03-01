Японія переживає туристичний бум: 10 знакових місць, які варто побачити в цій країні
- Японія переживає туристичний бум, і очікується, що до 2026 року її відвідають понад 40 мільйонів туристів.
- Серед найпопулярніших місць для відвідувачів - Музей самураїв і ніндзя в Кіото, Меморіальний музей миру в Хіросімі та храм Ейкандо Дзенріндзі.
Японія продовжує бити туристичні рекорди. За останні кілька місяців інтерес до цієї країни різко зріс, тож за прогнозами, у 2026 році Японію відвідають понад 40 мільйонів мандрівників.
Напрямок приваблює туристів, оскільки Японія поєднує в собі ультрасучасні мегаполіси й тисячолітні святині, пише Daily Mail. Для мандрівників навіть склали популярні локації, які тут варто відвідати.
Що треба побачити в Японії?
Лідером серед всіх можливий локацій став Музей самураїв і ніндзя в Кіото. Експозиція занурить в історію самурайської культури. Туристи зможуть побачити обладунки воїнів та автентичні мечі періоду Едо.
Друге місце посів Меморіальний музей миру в Хіросімі. Експозиція присвячена подіям 1945 року – атомному бомбардуванню міста. У музеї містяться особисті речі й свідчення тих, хто пережив трагедію.
На третій позиції опинився храм Ейкандо Дзенріндзі – буддійська святиня з понад 1200-річною історією, заснована ще у 853 році.
Серед історичних пам’яток експерти відзначили Тодай-дзі в Нарі – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а гора Фудзі посіла п’яте місце. Найвища вершина Японії (3776 метрів) щороку приваблює понад 200 тисяч охочих піднятися на її вершину. З 2013 року вона входить до списку спадщини ЮНЕСКО.
До десятки найкращих увійшли сучасні та культурні локації: інтерактивний музей TeamLab Planets у Токіо, храм Фусімі Інарі-тайся, Музей просто неба в Хаконе, храм Сандзюсангендо та замок Хімедзі.
Інтерес до Японії буде невпинно зростати впродовж всього року. Туристів дуже приваблює поєднання традицій та технологій, гостинність країни, кулінарія, зручна транспортна система й вражаючі краєвиди. А ще додатковий імпульс дали соціальні мережі. Молоді мандрівники дедалі частіше шукають безпечні, естетичні й незвичні напрямки, тож Японія ідеально відповідає цим очікуванням.
До слова, у Японії не можна курити на вулиці та вживати алкоголь у громадських місцях, за це передбачені штрафи, пише Lonely Planet. У громадському транспорті слід дотримуватися тиші, а в храмах необхідно виконувати ритуали очищення перед входом.
Часті питання
Які туристичні локації в Японії є найпопулярнішими?
Найпопулярнішими туристичними локаціями є Музей самураїв і ніндзя в Кіото, Меморіальний музей миру в Хіросімі та буддійська святиня Ейкандо Дзенріндзі.
Чому Японія стає все більш привабливою для туристів?
Японія поєднує в собі традиції та сучасні технології, пропонує гостинність, унікальну кулінарію, зручну транспортну систему та вражаючі краєвиди. Соціальні мережі також сприяють популярності Японії серед молодих мандрівників.
Які правила слід пам'ятати туристам під час відвідування Японії?
У Японії заборонено курити на вулиці та вживати алкоголь у громадських місцях — за це передбачені штрафи. У громадському транспорті слід дотримуватися тиші, а в храмах необхідно виконувати ритуали очищення перед входом.