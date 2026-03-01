Японія переживає туристичний бум: 10 знакових місць, які варто побачити в цій країні

Японія продовжує бити туристичні рекорди. За останні кілька місяців інтерес до цієї країни різко зріс, тож за прогнозами, у 2026 році Японію відвідають понад 40 мільйонів мандрівників.

Напрямок приваблює туристів, оскільки Японія поєднує в собі ультрасучасні мегаполіси й тисячолітні святині, пише Daily Mail. Для мандрівників навіть склали популярні локації, які тут варто відвідати.

Читайте також Українка назвала найбільшу помилку, яку туристи можуть зробити на Балі

Що треба побачити в Японії?

Лідером серед всіх можливий локацій став Музей самураїв і ніндзя в Кіото. Експозиція занурить в історію самурайської культури. Туристи зможуть побачити обладунки воїнів та автентичні мечі періоду Едо.

Друге місце посів Меморіальний музей миру в Хіросімі. Експозиція присвячена подіям 1945 року – атомному бомбардуванню міста. У музеї містяться особисті речі й свідчення тих, хто пережив трагедію.

На третій позиції опинився храм Ейкандо Дзенріндзі – буддійська святиня з понад 1200-річною історією, заснована ще у 853 році.

Серед історичних пам’яток експерти відзначили Тодай-дзі в Нарі – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а гора Фудзі посіла п’яте місце. Найвища вершина Японії (3776 метрів) щороку приваблює понад 200 тисяч охочих піднятися на її вершину. З 2013 року вона входить до списку спадщини ЮНЕСКО.

До десятки найкращих увійшли сучасні та культурні локації: інтерактивний музей TeamLab Planets у Токіо, храм Фусімі Інарі-тайся, Музей просто неба в Хаконе, храм Сандзюсангендо та замок Хімедзі.

Інтерес до Японії буде невпинно зростати впродовж всього року. Туристів дуже приваблює поєднання традицій та технологій, гостинність країни, кулінарія, зручна транспортна система й вражаючі краєвиди. А ще додатковий імпульс дали соціальні мережі. Молоді мандрівники дедалі частіше шукають безпечні, естетичні й незвичні напрямки, тож Японія ідеально відповідає цим очікуванням.

До слова, у Японії не можна курити на вулиці та вживати алкоголь у громадських місцях, за це передбачені штрафи, пише Lonely Planet. У громадському транспорті слід дотримуватися тиші, а в храмах необхідно виконувати ритуали очищення перед входом.

Що ще варто прочитати?