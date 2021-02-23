Що таке авторський тур: ціна та переваги такого відпочинку

Джерело:О, Море
Серед туристів в Україні стають популярні авторські тури. Що це таке, які переваги та недоліки – читайте у матеріалі.
Що таке авторський тур
Напевно, цікавими будуть такі тури для вже досвідчених мандрівників, яким надоїло подорожувати автобусними турами. І вони хочуть щось нового та цікавого.
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Проте для самостійних подорожей країною не вистачає досвіду, часу на організацію чи сміливості.Авторський тур – це подорож без участі великого туроператора, але за допомогою досвідченого мандрівника, який самостійно вивчає особливості та культуру регіону, досліджує цікаві місця та локації, складає маршрут і забезпечує вас незабутніми враженнями.
Тематика може бути різною та формується план подорожі під вподобання групи. На таких турах вони зовсім не великі – до 12-ти людей.
Маленькі групи – від 3 до 12 людей. Завдяки цьому гід може приділити максимум часу кожному
Свобода вибору – не буде банальних екскурсій – ви завжди будете у центрі подій.В авторських турах гіди мають досвід та знаннями про конкретний регіон. Програми складаються таким чином, аби мандрівник відвідав якомога більше місць must-visit. Крім того, гіди авторських турів не подорожують заїждженими місцями, які переповнені туристами.
Заощадження грошей у порівнянні із самостійною мандрівкою. Цей пункт не завжди працює, однак в окремих випадках організатори мають налагоджені партнерські відносини на вигідних умовах.
Ціни – вартість авторських турів є дуже динамічною і залежить від багатьох факторів: напрямок, вид відпочинку, кількість днів тощо. Зрозуміло, що мандрівка українськими Карпатами обійдеться дешевше, ніж французькими Альпами. Інколи вартість авторських турів складає понад 100 000 гривень.
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Активний відпочинок – цей пункт також можна зарахувати і до переваг, але ж не всім до вподоби кількаденне сходження на Кіліманджаро чи виснажливі експедиції Африкою. Тому любителям пляжного чи пасивного відпочинку така активність може не принести задоволення. Попри це, є й менш виснажливі тури, які поєднують у собі як пасивний, так і активний відпочинок.
Авторські тури – це, зазвичай, активний відпочинок \ Photo by Simon English on Unsplash
Те, що такий відпочинок лише для багачів – це стереотип. Ціна залежить від напрямку, кількості днів та виду активностей.
Що ж входить у вартість туру:
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За що треба заплатити додатково: