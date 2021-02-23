Що таке авторський тур: ціна та переваги такого відпочинку

Серед туристів в Україні стають популярні авторські тури. Що це таке, які переваги та недоліки – читайте у матеріалі.

Що таке авторський тур

Напевно, цікавими будуть такі тури для вже досвідчених мандрівників, яким надоїло подорожувати автобусними турами. І вони хочуть щось нового та цікавого.

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Проте для самостійних подорожей країною не вистачає досвіду, часу на організацію чи сміливості.

– це подорож без участі великого туроператора, але за допомогою досвідченого мандрівника, який самостійно вивчає особливості та культуру регіону, досліджує цікаві місця та локації, складає маршрут і забезпечує вас незабутніми враженнями.

Тематика може бути різною та формується план подорожі під вподобання групи. На таких турах вони зовсім не великі – до 12-ти людей.

Переваги авторських турів

Маленькі групи – від 3 до 12 людей. Завдяки цьому гід може приділити максимум часу кожному

Свобода вибору – не буде банальних екскурсій – ви завжди будете у центрі подій.

В авторських турах гіди мають досвід та знаннями про конкретний регіон. Програми складаються таким чином, аби мандрівник відвідав якомога більше місць must-visit. Крім того, гіди авторських турів не подорожують заїждженими місцями, які переповнені туристами.

Заощадження грошей у порівнянні із самостійною мандрівкою. Цей пункт не завжди працює, однак в окремих випадках організатори мають налагоджені партнерські відносини на вигідних умовах.

Недоліки авторських турів

Ціни – вартість авторських турів є дуже динамічною і залежить від багатьох факторів: напрямок, вид відпочинку, кількість днів тощо. Зрозуміло, що мандрівка українськими Карпатами обійдеться дешевше, ніж французькими Альпами. Інколи вартість авторських турів складає понад 100 000 гривень.

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Активний відпочинок – цей пункт також можна зарахувати і до переваг, але ж не всім до вподоби кількаденне сходження на Кіліманджаро чи виснажливі експедиції Африкою. Тому любителям пляжного чи пасивного відпочинку така активність може не принести задоволення. Попри це, є й менш виснажливі тури, які поєднують у собі як пасивний, так і активний відпочинок.



Авторські тури – це, зазвичай, активний відпочинок \ Photo by Simon English on Unsplash

Ціна авторського туру

Те, що такий відпочинок лише для багачів – це стереотип. Ціна залежить від напрямку, кількості днів та виду активностей.

Що ж входить у вартість туру:

перельоти по всьому маршруту

проживання в готелях по всьому маршруту

поліс медичного страхування

екскурсії

вечірки

харчування у кафе чи ресторанах (інколи)

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За що треба заплатити додатково: