Римський гід guideromeua, знайомий з найкращими кулінарними традиціями Риму, порадив у тіктоці звернути увагу на певну низку страв. І 24 Канал розповість про них докладніше.

Який топ італійських страв у Римі варто скуштувати кожному мандрівнику?

Ці страви відбиваються багатство і простоту римської кухні, яка акцентує на якісних інгредієнтах і традиціях. І їх від серця радять римські гіди любителям гастротуризму.

Карбонара. Відома всьому світу страва – паста з мінімуму інгредієнтів, ураховуючи свинячу грудинку (панчетта, гуанчіале або бекон), яйця, сир Пекоріно Романо та чорний перець. А особливий соус робить цю страву дивовижно ніжною й ароматною.

Цікавий факт: як зазначає портал EatingEurope, карбонара, власне, походить – найімовірніше – з Риму. Її часто пов’язують зі звільненням міста у 1944 році – мовляв, солдати зі США приносили свої бекон і яйця в італійські ресторани, щоб додати трохи смаку обмеженим через війну рецептам.

Наступна страва – Cacio e pepe, буквально означає "сир і перець". Вона є справжнім символом простої, але водночас витонченої римської пасти. Разом з Fettuccine con funghi porcini – пастою з лісовими боровиками, та Fettuccine con tartufo – з трюфелями, ця трійка відзначає локальні інгредієнти та сезонність.

Не менш популярною є Saltimbocca alla Romana. Це ніжний шніцель із телятини, прошутто і шавлії, що смажать у вершковому маслі й білому вині. Ця страва має поетичну назву, яка перекладається як "стрибок у рот", що підкреслює її неперевершений смак.

Окремої уваги заслуговує Carciofo alla giudia – запечений єврейський артишок, який також є кулінарним символом Рима. І завершує список Scaloppina – тонко нарізані шматочки м'яса, зазвичай телятини, тушковані або смажені з додаванням оливок, лимона або вершків, що робить смак надзвичайно ніжним і багатим.

А які ще гастрономічні регіони Італії варто відвідати?