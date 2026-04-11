Це місто розкинулось одразу на 2 континентах і вже тисячі років вражає мандрівників

Єдине місто у світі, яке одночасно розкинулося на двох континентах – це Стамбул. Його європейська частина лежить на заході від протоки Босфор, а азійська – на сході.

Це не столиця Туреччини, але свого часу місто було столицею аж чотирьох великих імперій, і це далеко не все цікаве про Стамбул.

Стамбул – місто трьох імен, двох континентів і тисяч років історії: що цікаво про нього знати?

Між європейським та азійським Стамбулом – лише кілька кілометрів води. Щодня мільйони людей долають їх на поромах, мостами й крізь тунелі, переїжджаючи з однієї частини світу в іншу просто шляхом на роботу чи на шопінг.

Місто мало щонайменше три офіційні назви в історії – Візантій, Константинополь і Стамбул. Упродовж тисячоліть воно було столицею чотирьох великих імперій – Римської, Візантійської, Латинської та Османської. Звісно, кожна залишила у місті свій слід.

А сьогодні Стамбул є найбільшим містом Туреччини з населенням понад 15 мільйонів людей (проте столицею країни є Анкара) та невідь скількох котів, за що й здобув неофіційне прізвисько котячої столиці світу. Цікаво, що його побудували, як пише propertyturkey.com, на 7 пагорбах – як Рим.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Географія Стамбула унікальна навіть у деталях. Протока Босфор, що ділить місто, з'єднує Чорне море з Мармуровим і технічно є кордоном між Європою та Азією. Місто стоїть у сейсмічно активній зоні, тобто Стамбул завжди під ризиком потужного землетрусу. Та попри це він приймає буквально десятки мільйонів туристів щороку.

Менш туристична, мабуть, азійська частина – Кадикьой і Ускюдар. Вона набагато тихіша й автентичніша за переповнений Султанахмет. Тут живі базари та неспішні кав'ярні легко сусідять зі сучасними хмарочосами, що відбиваються у Босфорі. Власне, звідси місцеві й радять починати знайомство з містом.

Європейська частина – серце туристичного Стамбула, там зосереджені головні пам'ятки міста. Це собор Святої Софії, Блакитна мечеть, підземна цистерна Єребатан, палац Топкапи, залізничний вокзал Сіркеджі, пішохідна набережна Галатапот та багато, навіть дуже багато іншого.

