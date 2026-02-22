У цьому містечку на Черкащині народився меценат, який фінансував видання "Кобзаря" Шевченка

Це місто на Черкащині мальовниче та привабливе для туристів. А ще воно може пишатися тим, що тут народився Платон Федорович Симиренко – видатний український меценат.

Мовиться про Смілу. І з посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це місто докладніше.

Тут народився меценат Платон Симиренко: що подивитись у Смілі на Черкащині?

Платон Федорович Симиренко – видатний український меценат, промисловець та благодійник. Саме він допоміг Тарасу Шевченку видати останнє прижиттєве видання "Кобзаря" у 1860 році. А народився цей добрий чоловік у Смілі на Черкащині, як зазначає uinp.gov.ua.

Платон і Тарас познайомилися у 1859 році, і меценат сам запропонував допомогу та надав 1100 карбованців, щоб видати "Кобзар". На ті часи це була колосальна сума – до прикладу, корову можна було купити за 5 карбованців.

Родина Симиренків загалом належала до найвпливовіших підприємницьких династій Наддніпрянщини XIX століття і залишила глибокий слід в українській культурі та економіці. Але не тільки їхня історія цікава у Смілі.

Головною пам'яткою міста є римо-католицький Успенський костел, збудований на кошти місцевого поміщика Савицького у 1818 – 1827 роках. Це чотирикутна велика кам'яна споруда з двома баштами, розташована на вулиці Черкаська, 31-а.

Ще у Смілі є два старовинні парки – парк садиби Самойлових та парк садиби Бобринських. Парк Самойлових старіший, але у кращому стані. Розташований він у центрі міста поруч із костелом. На його території два ландшафтні рівні зі сходами й терасами, а є також кілька мальовничих водойм із місточками.

Також Краєзнавчий музей Сміли пропонує туристам дізнатися про історію цього важливого міста Черкащини. Найціннішими експонатами тут вважають висячий замок середини ХІХ століття та шкатулку, виготовлену майстрами ювелірної справи Італії близько трьох століть тому.​

До слова, Сміла також є великим залізничним вузлом. Тому обов'язково завітайте до вагона-музею на станції імені Тараса Шевченка – там є цікава та оригінальна експозиція про залізницю та місцеву історію.

