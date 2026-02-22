В этом городке на Черкащине родился меценат, который финансировал издание "Кобзаря" Шевченко
- В Смеле Черкасской области родился выдающийся меценат Платон Симиренко, который финансировал издание "Кобзаря" Шевченко.
- Смела привлекает туристов старинными парками, римо-католическим Успенским костелом и Краеведческим музеем с ценными экспонатами.
Этот город на Черкащине живописен и привлекателен для туристов. А еще он может гордиться тем, что здесь родился Платон Федорович Симиренко – выдающийся украинский меценат.
Речь идет о Смеле. И со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом городе подробнее.
Платон Федорович Симиренко – выдающийся украинский меценат, промышленник и благотворитель. Именно он помог Тарасу Шевченко издать последнее прижизненное издание "Кобзаря" в 1860 году. А родился этот добрый человек в Смеле Черкасской области, как отмечает uinp.gov.ua.
Платон и Тарас познакомились в 1859 году, и меценат сам предложил помощь и предоставил 1100 карбованцев, чтобы издать "Кобзарь". По тем временам это была колоссальная сумма – к примеру, корову можно было купить за 5 карбованцев.
Семья Симиренко в целом принадлежала к самым влиятельным предпринимательским династиям Приднепровья XIX века и оставила глубокий след в украинской культуре и экономике. Но не только их история интересна в Смеле.
Главной достопримечательностью города является римско-католический Успенский костел, построенный на средства местного помещика Савицкого в 1818 – 1827 годах. Это четырехугольное большое каменное сооружение с двумя башнями, расположенное на улице Черкасская, 31-а.
Вот как выглядит черкасский город Смела в наши дни: смотрите видео vicont02
Еще в Смеле есть два старинных парка – парк усадьбы Самойловых и парк усадьбы Бобринских. Парк Самойловых старый, но в лучшем состоянии. Расположен он в центре города рядом с костелом. На его территории два ландшафтных уровня с лестницами и террасами, а также несколько живописных водоемов с мостиками.
Также Краеведческий музей Смелы предлагает туристам узнать об истории этого важного города Черкасской области. Самыми ценными экспонатами здесь считают висячий замок середины XIX века и шкатулку, изготовленную мастерами ювелирного дела Италии около трех веков назад.
К слову, Смела также является крупным железнодорожным узлом. Поэтому обязательно посетите вагон-музей на станции имени Тараса Шевченко – там есть интересная и оригинальная экспозиция о железной дороге и местной истории.
Чернухи Полтавской области – родина Григория Сковороды. Здесь создали литературно-мемориальный музей с экспозицией тысяч экспонатов, символической усадьбой родителей и "Садом божественных песен". Музей содержит рукописные и печатные издания произведений Сковороды, иконы, предметы быта и тому подобное.
Холм в Польше – город рождения Михаила Грушевского. Главной достопримечательностью там есть базилика Рождества Пресвятой Девы Марии на Высокой Горке (бывшая Данилова гора), также интересные двухкилометровые подземелья-лабиринты с легендами о сокровищах и призраках, и, конечно дом Грушевских в старом городе.
