Мадрид розчарував: мандрівник назвав іспанські міста поруч, які вражають набагато більше

Спонтанна весняна мандрівка околицями Мадрида здатна подарувати безліч яскравих відкриттів та несподіваних пригод на дорогах. А от фінальна точка маршруту, сама столиця Іспанії, яка мала б стати головною окрасою поїздки, може принести лише несподіване розчарування.

Ось так про свої пригоди та несподівані висновки після чотириденної подорожі Іспанією відгукнувся литовський мандрівник Рімас Ращюс, пише видання 15min.lt. Чоловік вирушив до Мадриду, проте мегаполіс залишив його байдужим – а найбільше вразили саме провінційні куточки.

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Королівський Аранхуес і панорами Толедо: що насправді вражає у регіоні Мадрида?

Ця спонтанна весняна мандрівка литовського туриста Рімаса Ращюса зародилася завдяки дешевим авіаквиткам до ще незвіданого Мадрида, тим більше синоптики обіцяли аж до 27 градусів. Проте головним відкриттям поїздки стала зовсім не столиця Іспанії, а дивовижні локації навколо неї, які подарували купу емоцій.

Першою зупинкою на маршруті став Аранхуес – маленьке, але надзвичайно затишне містечко на південь від Мадрида. Справжньою перлиною тут виявився Королівський палац (Royal Palace of Aranjuez). Стриманий ззовні, всередині він вражає розкішними залами, королівською атрибутикою та дбайливо збереженим духом історії.

Не менше захоплення викликали й міські сади – Jardín de la Isla, Jardín del Parterre та Isabel II Garden. Як вказав сам Рімас, ті видалися ідеальним місцем для короткої прогулянки – "компактним, спокійним та дуже естетичним".

На другий день дорога привела до Толедо – колишньої столиці Іспанії, розташованої у мальовничому вигині річки Тахо. Величний замок Алькасар (Alcázar de Toledo) та грандіозний Толедський собор (Catedral Primada de Toledo), що височіють над містом, створюють панораму, гідну кінодекорацій.

Проте, за словами Рімаса, найкраще краса Толедо відкривається, якщо подивитися на нього з боку – з Mirador del Valle. Саме з цього оглядового майданчика відкривається неймовірний краєвид на оточене каньйоном місто, заради якого сюди з'їжджаються фотографи з усього світу.

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Секрет найсолодших апельсинів та велич в Авілі

Подорожі між містами виявилися не менш захопливими, ніж самі зупинки. Рімас ділиться цікавим лайфхаком: обов'язково треба зупинятися біля придорожніх торговців фруктами й завантажувати повний багажник солодших за мед апельсинів та мандаринів. При цьому він радить таке правило вибору – купувати не найкрасивіші, а найм'якші плоди.

Наступним відкриттям мандрівника стала Авіла – середньовічне місто на пагорбі, оточене величним оборонним муром. Стіни його (Walls of Avila) вважають одними з найкраще збережених у Європі, а ще й ними можна обійти майже все старе місто, споглядаючи вузькі вулички очима середньовічних правителів.

Окрім стін, в Авілі варто відвідати собор (Catedral de Avila). А вечори можна присвятити простим іспанським радощам – хамону, оливкам, сиру та келиху кави (cava).

Рімас також відвідав Долину Полеглих (Valle de los Caidos), яку сьогодні офіційно називають долиною Куельгамурос (Cuelgamuros). Висічена у скелі підземна базиліка залишає гнітюче, але надзвичайно сильне враження, а над усім комплексом височіє величезний кам'яний хрест заввишки близько 150 метрів, який видно здалеку.

Авіла – одна з недооцінених іспанських перлин: дивіться відео half-heartedadventures1500

Чому Мадрид не виправдав очікувань мандрівника?

Фінальним акордом подорожі мав стати Мадрид, та саме він залишив найменше емоцій. Хоча центр мегаполіса завдяки екологічним заборонам для автомобілів врятований від можливих заторів, людського мурашника уникнути не вдається. Величезні розміри міста, клімат та велика кількість музеїв приваблюють мільйони туристів, що створює постійну метушню.

До того ж, на думку мандрівника, порівняно з тією ж Барселоною, Мадрид містить значно менше цікавих та красивих місць для відвідування. Реально столиця пропонує лише 2 основні визначні пам'ятки – це Королівський палац і музей Прадо. Парк Буен-Ретіро також має свою особливу силу тяжіння, але він більше призначений для відпочинку місцевих жителів.

Проте в одній сфері іспанська столиця виявилася неперевершеною – це гастрономія. Вибір їжі та різноманіття закладів харчування тут дійсно вражають. Тож Рімас переконаний, що це чудовий привід повернутися сюди знову.

Справжній Мадрид таки вражає: дивіться відео travelhubua

А чим Мадрид закохує в себе інших туристів?

Попри критику деяких туристів, іспанська столиця залишається одним із найпривабливіших міст на карті Європи. Мадрид офіційно визнали найкращим містом Європи для любителів сонця, адже тут фіксують понад 3000 сонячних годин на рік.

Окрім цього, місто пропонує неймовірну атмосферу для закоханих – нещодавно його оголосили найромантичнішим містом Європи. Мадрид обійшов навіть такі визнані класичні напрямки, як Париж та Венеція.

Для тих, хто прагне глибше пізнати це дивовижне місто або навіть залишитися тут надовго, стануть у пригоді корисні поради. Щоб відчути справжній колорит без натовпів, варто відвідати секретні локації від місцевих жителів, а також заздалегідь вивчити особливості повсякденного життя в Іспанії, зокрема специфіку місцевого менталітету, сієсти та ставлення до роботи.