Тут і пустельні рівнини, і скелясті плато, і глибокі ущелини, що разом скидається на іншу планету. 24 Канал із посиланням на Spain.info розповість про нього докладніше.

Дивіться також Де в Іспанії поїсти за копійки: топ-8 найдешевших міст

Барденас-Реалес: чим цікава ця іспанська пустеля, яка була декорацією для культового кіно?

Цей унікальний природний заповідник в Іспанії, Барденас-Реалес, зі своїми блідими піщаними горами та широкими просторами недарма став одним з улюблених місць кінематографістів. Саме тут знімали сцени до легендарних науково-фантастичних блокбастерів, як "Зоряні війни" (Татуїн), а також і серіалів, як-от "Гра престолів" (Дотрак).

Камери фіксували пустельну красу, яка ідеально передавала атмосферу далеких світів, а незвичні форми ґрунту і контрастне світло створювали неповторний візуальний ефект.​​ Можливо, такого поєднання не знайти більше ніде на Землі.

При цьому Барденас-Реалес – це не тільки кінофестиваль на природі, а й культурний феномен із тисячолітньою історією. Цей район із напівпустельним кліматом формувався впродовж тисяч років, а зараз його охороняють як біосферний заповідник ЮНЕСКО.

Величні піщані пейзажі Барденас-Реалес: дивіться відео ibeertt

Як зазначає сайт ЮНЕСКО, м'які осадові породи сформували здатні вразити примхливі ерозійні утворення, а клімат тут екстремальний, з дуже холодними зимами та суперспекотним літом. Усе це перетворило тутешню землю на справжню холодну пустелю у самому серці Європи.

Екскурсії тут – це подорож крізь драматичні скельні арки, каньйони, колоритні села, де місцеві традиції переплітаються з легендами про римських воїнів, маврів і середньовічних пастухів. Барденас-Реалес пропонує різноманітні маршрути для піших прогулянок, на різному транспорті, а ще й для астрономічних спостережень.

Які ще небанальні туристичні магніти Іспанії варто побачити?