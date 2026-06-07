Вот так о своих приключениях и неожиданных выводах после четырехдневного путешествия по Испании отозвался литовский путешественник Римас Ращюс, пишет издание 15min.lt. Мужчина отправился в Мадрид, однако мегаполис оставил его равнодушным – а больше всего поразили именно провинциальные уголки.

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Королевский Аранхуэс и панорамы Толедо: чем на самом деле впечатляет регион Мадрида?

Это спонтанное весеннее путешествие литовского туриста Римаса Ращюса зародилось благодаря дешевым авиабилетам в еще неизведанный Мадрид, тем более синоптики обещали до 27 градусов. Однако главным открытием поездки стала вовсе не столица Испании, а удивительные локации вокруг нее, которые подарили кучу эмоций.

Первой остановкой на маршруте стал Аранхуэс – маленький, но очень уютный городок к югу от Мадрида. Настоящей жемчужиной здесь оказался Королевский дворец (Royal Palace of Aranjuez). Сдержанный снаружи, внутри он поражает роскошными залами, королевской атрибутикой и бережно сохраненным духом истории.

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Не меньший восторг вызвали и городские сады – Jardín de la Isla, Jardín del Parterre и Isabel II Garden. Как указал сам Римас, те показались идеальным местом для короткой прогулки – "компактным, спокойным и очень эстетичным".

На второй день дорога привела к Толедо – бывшей столице Испании, расположенной в живописном изгибе реки Тахо. Величественный замок Алькасар (Alcázar de Toledo) и грандиозный Толедский собор (Catedral Primada de Toledo), возвышающиеся над городом, создают панораму, достойную кинодекораций.

Однако, по словам Римаса, лучше всего красота Толедо открывается, если посмотреть на него со стороны – с Mirador del Valle. Именно с этой смотровой площадки открывается невероятный вид на окруженный каньоном город, ради которого сюда съезжаются фотографы со всего мира.

Регион Толедо поражает всех своих гостей: смотрите видео IvanSomewhere

Секрет самых сладких апельсинов и величие в Авиле

Путешествия между городами оказались не менее увлекательными, чем сами остановки. Римас делится интересным лайфхаком: обязательно надо останавливаться у придорожных торговцев фруктами и загружать полный багажник апельсинов и мандаринов слаще меда. При этом он советует такое правило выбора – покупать не самые красивые, а самые мягкие плоды.

Следующим открытием путешественника стала Авила – средневековый город на холме, окруженный величественной оборонительной стеной. Стены его (Walls of Avila) считают одними из наиболее хорошо сохранившихся в Европе, а еще и ими можно обойти почти весь старый город, созерцая узкие улочки глазами средневековых правителей.

Кроме стен, в Авиле стоит посетить собор (Catedral de Avila). А вечера можно посвятить простым испанским радостям – хамону, оливкам, сыру и бокалу кофе (cava).

Римас также посетил Долину Павших (Valle de los Caidos), которую сегодня официально называют долиной Куэльгамурос (Cuelgamuros). Высеченная в скале подземная базилика оставляет гнетущее, но чрезвычайно сильное впечатление, а над всем комплексом возвышается огромный каменный крест высотой около 150 метров, который видно издалека.

Авила – одна из недооцененных испанских жемчужин: смотрите видео half-heartedadventures1500

Почему Мадрид не оправдал ожиданий путешественника?

Финальным аккордом путешествия должен был стать Мадрид, но именно он оставил меньше всего эмоций. Хотя центр мегаполиса благодаря экологическим запретам для автомобилей спасен от возможных пробок, человеческого муравейника избежать не удается. Огромные размеры города, климат и большое количество музеев привлекают миллионы туристов, что создает постоянную суету.

К тому же, по мнению путешественника, по сравнению с той же Барселоной, Мадрид вмещает значительно меньше интересных и красивых мест для посещения. Реально столица имеет только 2 основные достопримечательности – это Королевский дворец и музей Прадо. Парк Буэн-Ретиро также обладает своей особой силой притяжения, но он больше предназначен для отдыха местных жителей.

Однако в одной сфере испанская столица оказалась непревзойденной – это гастрономия. Выбор еды и многообразие заведений питания здесь действительно впечатляют. Поэтому Римас убежден, что это прекрасный повод вернуться сюда снова.

Настоящий Мадрид таки поражает: смотрите видео travelhubua

А чем Мадрид влюбляет в себя других туристов?

Несмотря на критику некоторых туристов, испанская столица остается одним из самых привлекательных городов на карте Европы. Мадрид официально признали лучшим городом Европы для любителей солнца, ведь здесь фиксируют более 3000 солнечных часов в год.

Кроме этого, город предлагает невероятную атмосферу для влюбленных – недавно его объявили самым романтичным городом Европы. Мадрид обошел даже такие признанные классические направления, как Париж и Венеция.

Для тех, кто стремится глубже узнать этот удивительный город или даже остаться здесь надолго, пригодятся полезные советы. Чтобы почувствовать настоящий колорит без толп, стоит посетить секретные локации от местных жителей, а также заранее изучить особенности повседневной жизни в Испании, в частности специфику местного менталитета, сиесты и отношения к работе.