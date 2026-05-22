Мовиться про Палац Іолані на острові Оаху у самісінькому серці Гонолулу – свідка злету та трагічного падіння Гавайського королівства. З посиланням на iolanipalace.org і не тільки розповідаємо про це докладніше.

На Гаваях є палац, де встановили електрику раніше, ніж у Білому домі: чим він ще цікавий?

Палац Іолані – знамените місце на Гаваях. Він розташований у центрі міста Гонолулу, яке є столицею цього штату, на острові Оаху – і є єдиним справжнім королівським палацом у США. Збудували палац у 1882 році, і відтоді той недовго був осередком влади Гавайського королівства – до повалення монархії у 1893 році.

Архітектурно Палац Іолані визнають найкращим зразком стилю Гавайського Ренесансу, хоча nps.gov характеризує його "американським флорентійським". Це загалом про поєднання класичних італійських форм із гавайськими елементами, яке дозволило створити вишукані фасади з ажурними колонами та широкими верандами.

Цікаво, що навіть момент початку будівництва Палацу Іолані пов'язаний із певною містикою. Річ у тім, що наріжний камінь заклали 31 грудня 1879 року за повним масонським ритуалом ложі Le Progres de l'Oceanie. Адже тодішній король Давид Калакауа був активним і високопоставленим масоном.

Зауважимо, що для цього правителя будівництво нової резиденції було символом модернізації Гаваїв та визнання держави на міжнародному рівні. Натхненний європейськими архітектурними стилями, комплекс увібрав у себе першу електричну систему освітлення на Гаваях, туалети зі зливом і міжкімнатні телефони.

Примітно, що електрику там встановили раніше, ніж у Білому домі та Букінгемському палаці. І до сьогодні Палац Іолані є одним із найвпізнаваніших будинків на Гаваях. Саме слово, до речі, 'Iolani гавайською мовою, якщо дуже спрощено, означає "королівський яструб" – птах, що символізує велич та духовну міць.

Цікавий факт: Калакауа був першим гавайським королем, який відвідав США, і першим, який здійснив подорож навколо світу, пише atlasobscura.com. Він помер у 1891 році, а трон успадкувала сестра – Ліліуокалані.

Монархія посеред Тихого океану: як єдина королівська резиденція у США вижила в Гонолулу?

Після повалення монархії Комітетом безпеки (читайте – американським бізнесом) у 1893 році та повстання місцевих у 1895, яке виявилося невдалим, королеву Ліліуокалані ув'язнили. Майже 8 місяців вона провела під домашнім арештом у спальні на верхньому поверсі палацу, і була змушена зректися престолу. Історики погоджуються, що це одна з найтрагічніших сторінок гавайської та американської історії.

У 1993 році федеральний уряд офіційно перепросив за повалення гавайської монархії – і визнав, що гавайський народ ніколи офіційно не відмовлявся від своїх земель,

– розповіла історикиня з Гонолулу Келлі Ю. Накамура на history.com.

Що ж далі сталося з Палацом Іолані? Його зареєстрували у США як Національну історичну пам'ятку – з 1962 року (Гаваї офіційно стали п'ятдесятим штатом США 21 серпня 1959, відтак там запрацювали всі американські державні структури). І досі залишається єдиною офіційною королівською резиденцією на всій території Сполучених Штатів (якщо раптом Дональда Трампа не коронують).

У 1969 році уряд штату Гаваї переїхав до нового будинку, тож Палац Іолані припинив виконувати функції столичної будівлі після 87 років безперервного використання. Організація "Друзі Палацу Іолані", як пишуть на ebsco.com, здійснила масштабну реставрацію споруди у 1970-х, повернувши їй первинну пишноту. У 1978 році палац відчинив двері для відвідувачів як музей.

Сьогодні туристи можуть оглянути тронну залу, їдальню, приватні покої королівської родини та кімнату ув'язнення Ліліуокалані. Найбільше гостей вражають прекрасні сходи з деревини коа, портрети гавайської монаршої родини, розкішні меблі та вишукані королівські дарунки з усього світу.

Цікавий факт: як зазначають на gohawaii.com, у Палаці Іолані можна справляти весілля чи інші приватні свята. І місцеві та гості Гаваїв залюбки такими нагодами користуються.

