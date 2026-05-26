Мовиться про знамениті мегаліти Карнака, що повністю перевертають уявлення про інженерні здібності давніх людей. 24 Канал розповідає про все це докладніше.

Стоять уже 6000 років: у Франції є загадкові мегаліти, старші за піраміди Гізи

Коли турист потрапляє до Карнака у Франції, в історичному регіоні Бретань, то передовсім прагне побачити тутешні 3000 монументальних кам'яних велетнів. Вони вишикувалися у рівні паралельні ряди майже на 4 кілометри вздовж Атлантичного узбережжя та затоки Морбіан.

Цей комплекс офіційно визнаний світовим надбанням, як повідомляє сайт ЮНЕСКО, з 2025 року. Лише тоді завершивши тривалий 13-річний марафон бюрократичних процедур, хоча ніхто не мав сумнівів, що бретонські мегаліти заслуговують на описану честь.

Ці дивовижні споруди неолітичної ери не лише вражають масштабом, а й віком. Поки мандрівники з усього світу штурмують Велику піраміду Гізи, збудовану приблизно у 2560 році до нашої ери, мегаліти Карнаки тихо стоять на своєму місці вже близько 6 тисячоліть.

За підсумком радіовуглецевого аналізу великих вертикальних менгірів, як пише видання Archaeology Magazine, вік найдавніших сягає неймовірних 6600 – 6300 років. Загалом комплекс закладали та розширювали у неолітичний період впродовж 5000 – 2300 років до нашої ери.

Стародавні будівничі продемонстрували філігранне розуміння довкілля. Кожна кам'яна конструкція тут ідеально інтегрована у місцевий рельєф, взаємодіючи з унікальною геоморфологією та водними об'єктами.

Які таємниці приховують стародавні гробниці та середньовічні споруди Карнака?

Проте Карнак – це не тільки нескінченні алеї з каменів. Регіон приховує фантастичне різноманіття мегалітичних форм. Поруч із величними менгірами височіють дольмени – колективні гробниці, споруджені з величезних пласких кам'яних плит. Серед найвідоміших локацій, які неодмінно варто побачити – знаменитий дольмен Тавлиця Торговця в Локмарьякері, а також дольмени Мане-Керіонед і Керіаваль безпосередньо у Карнаку.

Під час розкопок усередині цих споруд дослідники виявили унікальні артефакти – стародавню кераміку, кам'яні знаряддя праці та полірований камінь. Окрім цього, ландшафт прикрашають тумулуси – величні насипні поховальні кургани.

Цікаво, що нові покоління часто будували свої алеї просто поверх більш ранніх споруд, а у галло-римські часи стародавні пам'ятки використовували повторно. Вже у Середньовіччі люди залишили свій слід, звівши першу каплицю на вершині кургану Сен-Мішель.

Яких суворих правил мають дотримуватися туристи біля мегалітів Карнака?

Плануючи подорож до цього містичного місця, мандрівникам слід врахувати важливий нюанс, аби не зіпсувати собі відпочинок. Як зазначає офіційний сайт пам'ятки menhirs-carnac.fr, прогулятися пішохідною стежкою навколо мегалітів можна абсолютно безплатно у будь-який час. Проте безпосередній доступ до самих кам'яних велетнів суворо обмежений.

Вільно підійти та доторкнутися до тисячолітньої історії дозволено лише в період з жовтня до кінця березня. З настанням тепла адміністрація закриває такий вільний вхід, аби захистити місцеву екосистему та запобігти руйнуванню ґрунту. У цей високий сезон потрапити всередину комплексу можна виключно у складі офіційної екскурсії з гідом.

Зверніть увагу: станом на травень 2026 року вартість стандартного дорослого квитка становить 13 євро (це приблизно 670 гривень), а придбати його можна онлайн або безпосередньо в касі.

Також варто зазирнути до Музею первісної людини Карнаку. Це найбільший у світі мегалітичний музей, де зібрали понад 3000 унікальних об'єктів, знайдених під час археологічних розкопок. А ще завдяки сучасним візуалізаціям тут можна наочно простежити неймовірний шлях у 450 тисяч років завдовжки – від палеоліту до галло-римської епохи.

Які ще загадкові місця Європи варто відвідати мандрівникам?

Європа загалом приховує безліч дивовижних куточків, які здатні вразити навіть найдосвідченіших мандрівників. Окрім величних Каменів Карнака, на континенті є чимало містичних та історичних пам'яток, що дихають таємницями.

До прикладу, варто відкрити для себе шотландські Мегаліти Стеннесса, що теж є давнішими за Стоунхендж, а ще таємничі підземні катакомби Парижа чи португальську садибу Кінта да Регалейра.